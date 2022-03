Oυκρανία: Νεκρή 24χρονη δημοσιογράφος στο Κίεβο

Μία 24χρονη Ουκρανή δημοσιογράφος σκοτώθηκε στα περίχωρα του Κιέβου τη Δευτέρα. Πρόκειται για την Oleksandra Kuvshynov, η οποία έχασε τη ζωή της στην ίδια επίθεση που έπεσε νεκρός ο εικονολήπτης του Fox News Πιερ Ζακρζέφσκι.

RIP Pierre and Sasha. From our last correspondence:

I will effort to get as much of this on TV to help Ukrainians in every way possible. Keep Smiling.

Pierre pic.twitter.com/StinVdSfFK

