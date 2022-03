Μαρίνα Οβσιανίκοβα: Με πρόστιμο γλίτωσε η δημοσιογράφος που διαμαρτυρήθηκε για τον πόλεμο σε ζωντανή μετάδοση

Ενώπιον του δικαστή οδηγήθηκε η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιανίκοβα, που τόλμησε να διαμαρτυρηθεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία στη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων ρωσικού τηλεοπτικού σταθμού.

Η Μαρίνα Οβσιανίκοβα εμφανίσθηκε κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού δελτίου του προσκείμενου στο Κρεμλίνο Pervy Kanal (1ο Κανάλι) πίσω από την τηλεπαρουσιάστρια, κρατώντας ένα πλακάτ που έγραφε «Όχι στον Πόλεμο. Μην πιστεύετε την προπαγάνδα. Εδώ, σας λένε ψέματα» και μετά τη σύλληψή της αναμενόταν να οδηγηθεί στο δικαστήριο της Οστάνκινο στη Μόσχα.

Russian anti-war protester Marina Ovsyannikova interrupted a live news bulletin on Russia’s state TV Channel One, holding up a sign behind a studio presenter and shouting slogans denouncing the war in Ukraine https://t.co/wxhwqx64zl pic.twitter.com/J8NeE4OB3y

