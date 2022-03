Σκοτ Χολ: Πέθανε ο θρύλος του WWE

Θρήνος για τον κόσμο του WWE καθώς έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός Σκοτ Χολ.

Ο Σκοτ Χολ άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην επαγγελματική πάλη. Πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 63 ετών, αφού υπέστη αρκετές καρδιακές προσβολές το Σαββατοκύριακο έπειτα από επιπλοκές από χειρουργική επέμβαση στο ισχίο, ανακοίνωσε το WWE.

«Το WWE εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του Hall» αναφέρεται στο μήνυμα.

The WWE family will forever remember Scott Hall as a gifted entertainer and 2-time WWE Hall of Famer, a loving father and a dear friend. pic.twitter.com/DC5VVnUsxd

— WWE (@WWE) March 15, 2022