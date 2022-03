Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες κυρώσεις της Ουάσινγκτον κατά Λουκασένκο και Ρώσων ιδιωτών και οντοτήτων

Νέες κυρώσεις κατά του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο αλλά και Ρώσων ιδιωτών και οντοτήτων ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο και της συζύγου του, καθώς και Ρώσων ιδιωτών και οντοτήτων, για διαφθορά και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Αυτές οι κυρώσεις στοχεύουν τον Αλεξάντερ Λουκασένκο, “αρχηγό μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης στη Λευκορωσία, του οποίου το δίκτυο ευνοιοκρατίας ωφελεί το περιβάλλον και το καθεστώς του”, καθώς και τη σύζυγό του, διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, στοχοποιούνται μεμονωμένα τέσσερις Ρώσοι και μια οργάνωση.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι η Λευκορωσία αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε εναντίον της επικράτειάς της πριν από δύο ημέρες από την Ουκρανία, αλλά ότι θα αντισταθεί στις απόπειρες να παρασυρθεί το Μινσκ σε έναν πόλεμο πέρα από τα σύνορα της χώρας, όπως μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Το Κίεβο κατηγόρησε τη Μόσχα την Παρασκευή ότι εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις στη Λευκορωσία από την Ουκρανία για να δώσει μια αιτιολογία στον στενό σύμμαχο της Μόσχας, να εμπλακεί στον πόλεμο.

Ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν το λευκορωσικό έδαφος ως βάση σε επιχειρήσεις εισβολής στην Ουκρανία.

«Σας προειδοποίησα ότι θα μας ωθήσουν σε αυτή την επιχείρηση, σε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Λουκασένκο σε Λευκορώσους στρατιώτες, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

«Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε εκεί και δεν έχουμε προσκληθεί», είπε ο Λουκασένκο, σύμφωνα με το λευκορωσικό πρακτορείο. «Θέλω να τονίσω ξανά… Δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε αυτή την επιχείρηση που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία».

“We didn’t start this war. Our consciousness is clear. I’m glad it started.”

– Belarus President Alexander Lukashenko voices support for the Russian invasion of Ukraine, and CNN’s @NatashaBertrand explains how Russia may use a false flag operation to pull Belarus into the war. pic.twitter.com/Nhe1JJPflE

