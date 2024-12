Ουκρανία: Τρεις τραυματίες από την μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Χάρκοβο – Σημαντικά προβλήματα στον ενεργειακό τομέα

Τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα έπειτα από «μαζική επίθεση» της Ρωσίας με πυραύλους που συνεχίζεται στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της μεγάλης αυτής πόλης στην ανατολική Ουκρανία.

«Το Χάρκοβο βρίσκεται στο στόχαστρο μαζικής επίθεσης με πυραύλους», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ιγκόρ Τερέχοφ. «Βαλλιστικοί πύραυλοι εξακολουθούν να κατευθύνονται στην πόλη. Μείνετε σε ασφαλή μέρη», σημειώνει.

«Ο ρωσικός στρατός προχώρησε σε τουλάχιστον 7 πλήγματα», διευκρινίζει σε ανάρτησή του επίσης στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου Όλεγκ Σινεγκούμποφ, προσθέτοντας ότι έχουν προκληθεί «ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές όπου δεν υπάρχουν κατοικίες».



Η ουκρανική πολεμική αεροπορία σημείωσε παράλληλα σε ανακοίνωσή της ότι ρωσικοί πύραυλοι κρουζ Kalibr εκτοξεύτηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να είναι σαφές μέχρι στιγμής προς τα πού κατευθύνονταν.

It’s Christmas morning in Ukraine and Russia has attacked with missiles and drones. Explosions reported in Dnipro, Kremenchuk, Kryvyi Rih, Ivano-Frankivsk and Kharkiv. Critical infrastructure was key target – power outages introduced in several regions pic.twitter.com/QkWrt12Lc5

— Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) December 25, 2024