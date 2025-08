Ουκρανία: Τουλάχιστον 31 νεκροί από τη χθεσινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Η Ρωσία εκτόξευσε αριθμό-ρεκόρ drones τον Ιούλιο

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, είναι ο νεότερος απολογισμός από τα χθεσινά ρωσικά πλήγματα εναντίον του Κιέβου, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης ολοκληρώθηκαν», επεσήμανε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δυστυχώς 31 άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί ότι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 5 παιδιά. Το μικρότερο ήταν μόλις 2 ετών», πρόσθεσε.

Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko delivered a report. In Kyiv, emergency restoration works are ongoing at the sites affected by yesterday’s attack. All search and rescue operations have already been completed. Unfortunately, as of now, 31 people have been confirmed dead,… pic.twitter.com/zcaBkosIrJ

