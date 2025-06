Ουκρανία: Τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση με drones μία ημέρα πριν τις συνομιλίες στην Τουρκία – Τι επιδιώκουν Κίεβο και Μόσχα

Με πανηγυρισμούς από τους Ουκρανούς ολοκληρώθηκε η «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης», δηλαδή η ευρείας κλίμακας επίθεση με drones που εξαπέλυσε η Ουκρανία μέσα στην ρωσική επικράτεια.

Της Εύης Απολλωνάτου

«Φυσικά, δεν μπορούν να αποκαλυφθούν όλα αυτή τη στιγμή, αλλά πρόκειται για ουκρανικές ενέργειες που αναμφίβολα θα μπουν στα βιβλία της ιστορίας», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από τις πληροφορίες, όμως, που είδαν το φως της δημοσιότητας φάνηκε ότι όντως το Κίεβο έχει αρκετούς λόγους να χαίρεται.

Η ουκρανική επίθεση είναι ίσως η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος της Ρωσίας στην διάρκεια του τριετούς πολέμου. Στο στόχαστρο μπήκαν στρατηγικές υποδομές της Ρωσίας αλλά και αεροπορικές βάσεις με στρατηγικής σημασίας βομβαρδιστικά. Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας υπολογίζουν τις καταστροφές σε 7 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ρωσία.

Ταυτόχρονα το ενδιαφέρον είναι ότι πρόκειται για ρωσικούς στόχους πολύ μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία, περίπου 2.000 με 5.000 χιλιόμετρα. Η επίθεση οργανώθηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο και πραγματοποιήθηκε με drones τα οποία «κρύφτηκαν» επιμελώς σε νταλίκες που εισήλθαν στο ρωσικό έδαφος και όχι με πυραύλους από την ουκρανική επικράτεια.

Το μήνυμα, λοιπόν, που ήθελε να στείλει το Κίεβο στην Μόσχα είναι ξεκάθαρο: Μπορούμε να χτυπήσουμε βαθιά μέσα σε ρωσικό έδαφος και να πετύχουμε σημαντικά πλήγματα για τις ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Επιπλέον με μία τέτοια επίθεση πλήττεται σφοδρά το αίσθημα ασφάλειας των Ρώσων πολιτών αλλά και αφήγημα της ρωσικής υπεροχής στο πεδίο των μαχών που προωθεί το Κρεμλίνο. Είναι δεδομένο ότι οι εικόνες από τα drones την ώρα που πυρπολούν ρωσικά βομβαρδιστικά έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και αποτελούν σοβαρό πλήγμα στο ρωσικό γόητρο.

Ukrainian SBU security service sources tell @FT the agency is conducting “a large-scale special operation to destroy enemy bomber aircraft” deep inside Russia.

“SBU drones are targeting aircraft that bomb Ukrainian cities every night. At this point, more than 40 aircraft have… pic.twitter.com/a3YwQB8ZC5

— Christopher Miller (@ChristopherJM) June 1, 2025