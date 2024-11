Ουκρανία: Τι είναι ο νέος πύραυλος «Oreshnik» που χρησιμοποίησε ο Πούτιν και πώς αλλάζει τις ισορροπίες Ανατολής-Δύσης

Αυστηρή προειδοποίηση στην Δύση ότι δεν θα αφήσει αναπάντητη καμία πολεμική ενέργεια στο μέτωπο της Ουκρανίας που αφορά δυτικές χώρες έκανε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αποκαλύπτοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν σήμερα για πρώτη φορά, κατά την επίθεση που έκαναν στο Ντνίπρο, έναν νέου τύπου, υπερηχητικό, βαλλιστικό πύραυλο, μέσου βεληνεκούς.

«Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων των χωρών που επιτρέπουν τη χρήση των όπλων τους στις εγκαταστάσεις μας”, είπε ο Πούτιν και τόνισε ότι η σημερινή επίθεση με τον νέο πύραυλο έγινε σε απάντηση των επιθέσεων που έκανε η Ουκρανία, βαθιά στο ρωσικό έδαφος, χρησιμοποιώντας αμερικανικούς και βρετανικούς πυραύλους.

Το γεγονός ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ένα όπλο για πρώτη φορά, και μάλιστα ως απάντηση σε πλήγμα που δέχτηκε δείχνει ότι ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να κάνει επίδειξη ισχύος και θέλει να αποσείσει το στίγμα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν όπλα κατώτερα των όπλων της Δύσης.

After the US missile attack on Russia, Russia reponded with a warning in the form of ballistic missiles with multiple re-entry warheads against the city of Dnipro

– With an uncontrolled race up the escalation ladder, we are getting very close to WW3 pic.twitter.com/3VLAcdgF2M

— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) November 21, 2024