Ουκρανία: Συνετρίβη ένα από τα πρώτα αμερικανικά F-16 που έφτασαν στη χώρα – Μεγάλο πλήγμα η απώλεια του πιλότου

Σύμφωνα με πηγές των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που επικαλείται το CNN, ένα αμερικανικής κατασκευής μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την άφιξη των πολυαναμενόμενων αεροσκαφών στην Ουκρανία. Ο Ουκρανός πιλότος του αεροσκάφους, Ολεξίι Μες, γνωστός με το ψευδώνυμο «Moonfish», σκοτώθηκε στο δυστύχημα.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν θεωρούν πως το ατύχημα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος από την πλευρά του πιλότου. Ο Μες σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης για την αναχαίτιση της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα αεροπορικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με την πηγή. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη.



Η συντριβή του αεροσκάφους, όπως σημειώνει το CNN, διερευνάται και διεθνείς εμπειρογνώμονες θα κληθούν να συμμετάσχουν στην έρευνα, πρόσθεσε η πηγή. Η απώλεια του Μες αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Ουκρανία, καθώς ήταν ένας από τους λίγους πιλότους που είχαν εκπαιδευτεί να πετούν με τα F-16, τα οποία μόλις είχαν φτάσει στη χώρα στις αρχές του μήνα.

Την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποίησε τα F-16 για να καταστρέψει πυραύλους και drones που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι ήταν η πρώτη φορά που τα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν σε μάχη.

🚨WATCH: Ukraine said it used its F-16s for the first time on 26th August to defend against the Russian missile and drone attacks.

Below is a clip of what can be the first ever successful interception of drones by an Ukrainian F-16 since they landed on the Ukrainian soil. pic.twitter.com/QzwTKDctmV

— Beats in Brief (@beatsinbrief) August 27, 2024