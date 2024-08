Ρωσία: Επιτέθηκε στην Ουκρανία με 60 drones σε 9 περιοχές – Το Κίεβο θέλει να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς με την έγκριση των ΗΠΑ

Η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ προκάλεσαν έναν θάνατο και δύο τραυματισμούς, ενώ η Ρωσία αντεπιτέθηκε σε μια μεγάλη νυχτερινή επιχείρηση, εκτοξεύοντας πυραύλους και drones εναντίον ουκρανικών πόλεων. Το Κίεβο κατέρριψε δεκάδες drones, αποτρέποντας ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, ενώ παράλληλα ζητά αυξημένη στρατιωτική υποστήριξη από τη Δύση για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σήμερα σε ουκρανικά πλήγματα στην ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ. «Η πόλη Σεμπέκινο βρέθηκε στο στόχαστρο πληγμάτων των ουκρανικών δυνάμεων», ανέφερε ο Γκλάντκοφ σε ανάρτησή του στο Telegram. «Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε», σημείωσε.

Άλλοι δύο πολίτες -ένας άνδρας και μια γυναίκα- μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που προκλήθηκαν από θραύσματα οβίδας, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε διοικητικό κτίριο και σε χώρο κοινωνικής υποδομής, πρόσθεσε.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) πάνω από την περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Δύο drones καταρρίφθηκαν επίσης πάνω από την περιφέρεια Μπριάνσκ, η οποία βρίσκεται επίσης στην μεθόριο με την Ουκρανία, και άλλα τρία εξουδετερώθηκαν πάνω από την προσαρτημένη Κριμαία, διευκρίνισε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Telegram.

