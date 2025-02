Ουκρανία: Ρωσική αεροπορική επιδρομή τα ξημερώματα στο Κίεβο – «Μείνετε στα καταφύγια»

Ουκρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να απωθήσουν αιφνιδιαστική ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο, έκαναν γνωστό οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Έχει πολλή φασαρία στην πρωτεύουσα» ανέφερε ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος του Κιέβου, μέσω Telegram. «Επιχειρούν μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας. Μείνετε στα καταφύγια!»

⚡️Fires, damage reported in Kyiv following overnight missile attacks.

Various officials reported that fires had broken out in the Holosiivskyi, Podilskyi, Solomianskyi, and Svyatoshynskyi districts of Kyiv overnight on Feb. 12. https://t.co/cDMYazmhxg

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 12, 2025