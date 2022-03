Ουκρανία: Πού βρίσκονται τα ρωσικά στρατεύματα

Οι πολιορκημένες πόλεις της Ουκρανίας έχουν υποστεί πιο σφοδρό βομβαρδισμό αφού οι Ρώσοι διοικητές που αντιμετώπισαν λυσσαλέα αντίσταση ενέτειναν τους βομβαρδισμούς των αστικών περιοχών.

Ο χάρτης που δημοσιεύει ο Guardian, δείχνει πού βρίσκονται τα ρωσικά στρατεύματα αυτή τη στιγμή. Με κίτρινο εμφανίζονται τα σημεία που βομβαρδίζονται, ενώ με κόκκινη κουκίδα και ροζ χρωματισμό οι περιοχές υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

1. Ρωσική στρατιωτική συνοδεία που εκτείνεται περίπου 40 μίλια (64 χιλιόμετρα) φαίνεται να πλησιάζει το Κίεβο

2. Οι ρωσικές δυνάμεις φέρεται να πέρασαν από τη Nova Basan, 37 μίλια (60 χιλιόμετρα) από τα ανατολικά προάστια του Κιέβου

3. Η Ρωσία εξαπέλυσε πολλαπλές επιθέσεις με ρουκέτες στο κτίριο της περιφερειακής διοίκησης και σε κατοικημένες περιοχές στο Χάρκοβο

4. Η Μαριούπολη υπό συνεχή βομβαρδισμό, λέει ο δήμαρχος

5. Τα ρωσικά στρατεύματα φέρεται να έχουν εισέλθει στα περίχωρα της Χερσόνας

The morning alarm in Kharkiv: an ammo depot hit by Russian shelling @zn_ua pic.twitter.com/rkqq56HHU0

— Alec Luhn (@ASLuhn) March 2, 2022