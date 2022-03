«Κόλαση» στην Ουκρανία: Νέα επίθεση ρωσικών δυνάμεων στο Χάρκοβο – «Χτυπήματα» σε πολλές πόλεις

Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία συνεχίζεται για έβδομη ημέρα και η κατάσταση στο Χάρκοβο (Χάρκιβ) μοιάζει σαν να είναι βγαλμένη από την κόλαση.

Αερομεταφερόμενες μονάδες της Ρωσίας επιτέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Χάρκοβο, όπως ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, κάνοντας λόγο για μάχες σε εξέλιξη.

«Αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στη Χαρκίβ (…) και επιτέθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης», ανέφερε ο ουκρανικός στρατός μέσω Telegram.

Βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των εισβολέων και των Ουκρανών», κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον Αντόν Γκεραστσένκο, σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, εκδηλώθηκε εξάλλου πυρκαγιά στον χώρο σχολής πολιτών στη Χαρκίβ έπειτα από αεροπορικό πλήγμα.

«Πρακτικά δεν απομένει πλέον καμία» περιοχή της Χαρκίβ που δεν έχει υποστεί «πλήγμα από οβίδα του ρωσικού πυροβολικού», ανέφερε.

Kharkiv this morning according to the Ukrainian media pic.twitter.com/luoF8LFGcC

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 2, 2022