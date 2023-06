Ουκρανία: Οι πρώτες δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής – Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Σοβαρές ανησυχίες για τεράστια οικολογική καταστροφή στην νότια Ουκρανία προκαλεί η ανατίναξη του υδροηλεκτρικού φράγματος στην Καχόβκα, ο ταμιευτήρας της οποίας αδειάζει με γοργούς ρυθμούς, πλημμυρίζοντας τεράστιες εκτάσεις, ενώ μειώνεται σταδιακά και η στάθμη των νερών στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος έχει διαρκή ανάγκη ικανής ποσότητας υδάτων, για να ψύχει 24 ώρες το 24ωρο τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, ακόμα και όταν αυτοί κλείνουν.

Το φράγμα τροφοδοτεί με νερό ένα τμήμα της καλλιεργούμενης γης της νότιας Ουκρανίας. Τροφοδοτεί με νερό επίσης την ρωσοκρατούμενη χερσόνησο της Κριμαίας, ενώ ο τεράστιος ταμιευτήρας πίσω του, με μήκος 240 χιλιόμετρα και πλάτος 23 χιλιόμετρα, σε κάποια τμήματα, φτάνει βορειοανατολικά ως την Ζαπορίζια, επιτρέποντας στον εκεί πυρηνικό σταθμό να έχει τις ποσότητες νερού που χρειάζεται, κάθε μέρα όλο το χρόνο.

Και ο πυρηνικός σταθμός και το υδροηλεκτρικό φράγμα ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις σήμερα. Οι ουκρανικές είναι στην απέναντι (βόρεια) όχθη του ποταμού, τον οποίον πρέπει οι ουκρανικές δυνάμεις να διασχίσουν, όταν αποφασίσουν να αρχίσουν την αντεπίθεση που φέρεται ότι σχεδιάζουν. Μετά την ανατίναξη του φράγματος, η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα της Καχόβκα μειώνεται κατά 35 εκατοστά την ώρα, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, διορισμένος αξιωματούχος από την Μόσχα στην ρωσοκρατούμενη σήμερα περιοχή της Ζαπορίζια.

Νωρίτερα, ο ίδιος είχε δηλώσει πως το επίπεδο του ταμιευτήρα της Καχόβκα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια (τον μεγαλύτερο της Ευρώπης), έπεσε ήδη κατά 2,5 μέτρα και αναμένεται να πέσει έως και τα 7 μέτρα, όπως είχε μεταδώσει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας, TASS.

Νατοϊκός αξιωματούχος ανέφερε ότι η πλημμύρα αναμένεται να συνεχιστεί για μερικές ημέρες ακόμα , δύο ή τρεις, με το νερό πλημμυρίζει την Χερσώνα. Αν και κατηγόρησε την Μόσχα για την ανατίναξη tου φράγματος, παραδέχτηκε ότι είναι πολύ νωρίς για να καθοριστεί με βεβαιότητα ποιος το έκανε. Ο ίδιος χαρακτήρισε «αισχρή» την καταστροφή και αντίθετη με τους νόμους του πολέμου, εξαιτίας των επιπτώσεων που έχει σε άμαχο πληθυσμό.

Περισσότερα από 17.000 άτομα έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους μέχρι στιγμής, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, Αντρίιι Κόστιν. Ο ίδιος είπε ότι ακόμα 40.000 άτομα κινδυνεύουν από τις πλημμύρες, ενώ ακόμα 25.000 άτομα πρέπει να μετακινηθούν από τις περιοχές που ελέγχουν οι Ρώσοι και τώρα έχουν πλημμυρίσει. Εντυπωσιάζουν οι εικόνες από ένα σπίτι που παρασύρεται ολόκληρο από τα νερά του Δνείπερου.

3) Appr. 80 villages are in the flooded zone. President #Zelensky had emergency meeting of the National Security and Defense Council. Evacuation of risk areas is ordered. Drinking water is to be ensured for all towns & villages relied on water from #KakhovkaReservoir #Ukraine️ pic.twitter.com/KTRoHGcD9x

Οι κατοχικές αρχές που έχει εγκαταστήσει η Μόσχα ανέφεραν από την πλευρά τους ότι έχουν ξεκινήσει την απομάκρυνση κατοίκων από τρεις περιοχές, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο. Στο μεταξύ, η μικρή πόλη Ολέσκι, στην υπό ρωσικό έλεγχο νότια όχθη του ποταμού Δνείπερου στην περιοχή Χερσώνα της Ουκρανίας, έχει πλημμυρίσει σχεδόν πλήρως μετά το ρήγμα στο φράγμα Καχόβκα, όπως δήλωσε περιφερειακός αξιωματούχος που έχει διοριστεί από τη Ρωσία. “Η εκκένωση… είναι δυνατή μόνο χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό”, δήλωσε ο Αντρέι Αλεξεγένκο, επικεφαλής της διορισμένης από τη Ρωσία διοίκησης στην ουκρανική επαρχία της Χερσώνας στο Telegram, αναρτώντας βίντεο που δείχνουν ένα αυτοκίνητο σταματημένο με το νερό να φθάνει στο επίπεδο των παραθύρων του και ένα φορτηγό να περνάει από αυτοκινητόδρομο όπου το νερό φθάνει τουλάχιστον τα 30 εκατοστά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τις ρωσικές δυνάμεις για την ζημιά στον υδροηλεκτρικό σταθμό Καχόβκα από μέσα, και είπε πως η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για «τρομοκρατική επίθεση». «Κάνουμε τα πάντα για να σώσουμε τους ανθρώπους», ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ο Ζελένσκι και πρόσθεσε πως στη σύσκεψη “συμφωνήθηκε δέσμη διεθνών μέτρων και μέτρων ασφαλείας προκειμένου η Ρωσία να λογοδοτήσει για αυτή την τρομοκρατική επίθεση”.

«Ο κόσμος οφείλει να αντιδράσει. Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο κατά της ζωής, κατά της φύσης, κατά του πολιτισμού», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι στο Telegram κατηγορώντας τους Ρώσους ότι ναρκοθέτησαν το φράγμα πριν το ανατινάξουν.

«Η Ρωσία πυροδότησε μια βόμβα, προκαλώντας τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά την διάρκεια της ομιλίας του στους «Εννέα του Βουκουρεστίου», ένα σχήμα που συγκεντρώνει εννέα χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπη μέλη του ΝΑΤΟ.

«Πρόκειται για την μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή που έχει προκληθεί από τον άνθρωπο στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες», συνέχισε. «Η Ρωσία είναι ένοχη για βάρβαρη οικοκτονία», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Τουλάχιστον 24 οικισμοί και χωριά έχουν πλέον πλημμυρίσει στην Χερσώνα, ενώ οι ουκρανικές αρχές στις περιοχές που ελέγχουν, έχουν επιδοθεί σε μια κούρσα με αντίπαλο το χρονόμετρο, για να μεταφέρουν όσο περισσότερους κατοίκους μπορούν σε ασφαλέστερες περιοχές.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα προειδοποίησε για την απειλή για το περιβάλλον η οποία θα μπορούσε να καταλήξει σε “περιφερειακή οικοκτονία“. Τα ορμητικά νερά του φράγματος, όχι μόνο παρασύρουν την καλλιεργήσιμη γη στο πέρασμά τους προς την Μαύρη Θάλασσα, αλλά και όταν η ροή των υδάτων σταματήσει, η περιοχή θα έχει μετατραπεί σε έλος. Μέχρι τότε κινδυνεύουν με αφανισμό η πανίδα και η χλωρίδα της περιοχής.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης πως “150 τόνοι λαδιού μηχανής” έπεσαν σήμερα στον ποταμό Δνείπερο μετά το ρήγμα στο υδροηλεκτρικό φράγμα της Νόβα Καχόβκα, προειδοποιώντας για ακόμα μεγαλύτερο οικολογικό κίνδυνο. Η ουκρανική πλευρά προειδοποιεί συνεχώς ότι υπάρχει κίνδυνος στον Δνείπερο να πέσουν και άλλες μεγάλες ποσότητες λαδιού μηχανής ή μαζούτ, χωρίς να διευκρινίζουν από πού θα προέλθουν ή ποιος θα το κάνει. Ο ουκρανός βουλευτής από την Οδησσό Ολέσκι Γκονσαρένκο, δήλωσε ότι η οικολογική καταστροφή είναι τεράστια, ότι οι 150 τόνοι λαδιού μηχανής προέρχονται από το υδροηλεκτρικό φράγμα και όπως είπε στο BBC οι συνέπειες από την διαρροή θα διαρκέσουν επί δεκαετίες. Η σύμβαση της Γενεύης για το Δίκαιο του Πολέμου απαγορεύει την καταστροφή φραγμάτων, ακριβώς λόγω αυτών των επιπτώσεων που πλήττουν κυρίως αμάχους.

russia bombed a Kakhovka reservoir , the Kakhovka hydroelectric power plant is under water. Thousands pf people and animals needs evacuation. Villages around ( Kherson oblast) are getting flooded. 150 tons of machine oil are already in Dnipro river #russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/7WwmDh0t5a

Ο σύμβουλος Τύπου του επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης Αντρίι Γέρμακ έγραψε στο Telegram, ότι πρόκειται για “οικοκτονία” –έγκλημα κατά του περιβάλλοντος– εκ μέρους της Ρωσίας. Η Ουκρανία, αλλά και η Ρωσία, είναι μεταξύ εκείνων των κρατών που έχουν ποινικοποιήσει την οικοκτονία. Το Κίεβο ορίζει την οικοκτονία ως “μαζική καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας, που δηλητηριάζει αέριους ή υδάτινους πόρους, και επίσης οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν περιβαλλοντική καταστροφή”, όπως αναφέρει στο Άρθρο 441 του ποινικού κώδικά της.

⚡️⚡️⚡️By the way, when the water spill from the Kakhovka reservoir ends and the boundaries of the flood become clear, it will be possible to assess in practice last year’s motives related to the withdrawal of the RF Armed Forces grouping from the right bank of the Dnieper⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/0Imn9tkH9w

Η Ρωσία έχει οδηγήσει την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας σε νέο επίπεδο με την καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος Καχόβκα στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ. «Οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον κρίσιμης σημασίας μη στρατιωτικών ουκρανικών υποδομών έφθασαν σε πρωτόγνωρο επίπεδο σήμερα με την καταστροφή του φράγματος στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Καχόβκα», ανέφερε ο Μπορέλ σε ανακοίνωση.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει αυτή την επίθεση με τους ισχυρότερους δυνατούς όρους. Αντιπροσωπεύει μια νέα διάσταση στις ρωσικές ωμότητες και ίσως συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Η έκρηξη έχει θέσει τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων σε κίνδυνο και επηρεάζει την τροφοδοσία με νερό ως ψυκτικό μέσον του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, δήλωσε ο Μπορέλ.

