Ουκρανία: Ο υπουργός Εσωτερικών δίνει οδηγίες για το πώς φτιάχνεται η μολότοφ

Η Ουκρανία βρίσκεται σε έκρυθμη κατάσταση. Το Κίεβο βρίσκεται υπό πολιορκία από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονται στο προάστιο Ομπλόνσκι, ενώ πολλές υπόκωφες εκρήξεις ακούγονταν και από το κέντρο της πόλης.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας επεσήμανε ότι πρόκειται για μια επιχείρηση δολιοφθοράς των ρωσικών δυνάμεων την οποία διεξάγει μια αναγνωριστική μονάδα στρατιωτών.

Στο ίδιο μήνυμα το υπουργείο ζητεί από τους κατοίκους του προαστίου να πάρουν τα όπλα.

“Ζητάμε από τους πολίτες να μας ενημερώνουν για τις κινήσεις του εχθρού, φτιάξτε βόμβες μολότοφ, εξουδετερώστε τον εχθρό!”, έγραφε το μήνυμα.

Πριν από λίγο ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, Alec Luhn έκανε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter δίνοντας οδηγίες σχετικά με το πώς φτιάχνεται μια μολότοφ.

The Ukrainian interior ministry is posting instructions how to make a Molotov cocktail pic.twitter.com/UppDyrfGMV

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 25, 2022