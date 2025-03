Ουκρανία: Μυστήριο με 31χρονο αντιρώσο ακτιβιστή που βρέθηκε νεκρός – «Δολοφονία εκ προμελέτης» λένε οι Αρχές

Ένοπλος αγνώστου ταυτότητας σκότωσε την Παρασκευή (14/3) έναν αντρώσο ακτιβιστή στην πόλη-λιμάνι της Οδησσού, ανακοίνωσε η Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας.

Οι αρχές δεν κατονόμασαν τον 31χρονο ακτιβιστή, αλλά ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρόκειται για τον Ντεμιάν Χανούλ, έναν μπλόγκερ που είχε συμμετάσχει στην επανάσταση του Μαϊντάν το 2014 κατά του τότε φιλορώσου προέδρου της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς.

Ο Χανούλ ήταν μέλος της ριζοσπαστικής ακροδεξιάς οργάνωσης «Δεξιός Τομέας».

Demian Hanul, a well-known volunteer who has recently also joined the Ukrainian Armed Forces voluntarily, was shot and killed in his home city of Odesa on Volunteer Day.

He has been receiving threats and asked Ukrainian security service for protection, but it looks like his…

