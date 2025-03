Φλωρεντία: Συναγερμός για τις έντονες βροχοπτώσεις – Πλημμύρισαν δρόμοι, φούσκωσαν ποτάμια – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Πολιτική Προστασία της Ιταλίας, εξαιτίας κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει, κυρίως, τις περιφέρειες της Τοσκάνης και της Εμίλια Ρομάνια. Οι έντονες βροχοπτώσεις φούσκωσαν τα ποτάμια και πλημμύρισαν τους δρόμους στη Φλωρεντία στην Ιταλία την Παρασκευή (14/3), με τις Αρχές να εκδίδουν κόκκινο συναγερμό για την ιστορική ιταλική πόλη και τα περίχωρά της, προτρέποντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ο επικεφαλής της κεντρικής περιφέρειας της Τοσκάνης που περιλαμβάνει τη Φλωρεντία και την Πίζα, κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν «μέγιστη προσοχή», προειδοποιώντας για «έντονη και επίμονη βροχή» κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δημοσίευσε εικόνες από αυτοκίνητα μερικώς βυθισμένα στο νερό στη συνοικία Sesto Fiorentino βόρεια του ιστορικού κέντρου της Φλωρεντίας.

#Maltempo #Firenze , decine di richieste di soccorso sono giunte alla sala operativa dei #vigilidelfuoco del capoluogo toscano, soprattutto per allagamenti e autisti in difficoltà. Maggiori criticità a Sesto Fiorentino per l’esondazione del torrente Rimaggio [ #14marzo 11:15] pic.twitter.com/FK2Y6s9bjC

Είπε, μάλιστα, ότι μέχρι το πρωί της Παρασκευής είχε λάβει δεκάδες αιτήματα για βοήθεια σε όλη την πόλη.

Τα σχολεία, τα πάρκα και τα νεκροταφεία στη Φλωρεντία και το κοντινό Πράτο είχαν ήδη κλείσει, αφού την Πέμπτη (13/3) είχε κηρυχθεί «κίτρινος» συναγερμός για τις καιρικές συνθήκες, ένας βαθμός κάτω από το μέγιστο «κόκκινο». Επίσης, ο δήμαρχος αποφάσισε ότι όλα τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά μέχρι τα μεσάνυχτα. Για προληπτικούς λόγους, σε διάφορα σημεία της περιφέρειας αυτής της κεντρικής Ιταλίας, ζητήθηκε από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν ιδιωτικές κατοικίες που βρίσκονται στο ισόγειο.

Ο Giani δήλωσε ότι τα θυροφράγματα και οι δεξαμενές διαστολής ήταν έτοιμα να ανοίξουν αν χρειαστεί για να μειωθεί η πίεση στον Άρνο, τον ποταμό που περνάει μέσα από τη Φλωρεντία και την Πίζα προς τη θάλασσα.

Flooding in Sesto Fiorentino, Italy after the Rimaggio River overflowed this morning….🌊

🔴 A red alert has been issued for the provinces of Florence, Prato, Pistoia and Pisa.

📹 Cinzia Becucci pic.twitter.com/ccoFHqAIF3

