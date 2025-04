Ουκρανία: Καλεί την Ρωσία να εφαρμόσει αμέσως μία κατάπαυση του πυρός για «τουλάχιστον 30 ημέρες»

Η Ουκρανία κάλεσε σήμερα την Ρωσία να αποδεχθεί «αμέσως» μία «πλήρη» κατάπαυση του πυρός για «τουλάχιστον 30 ημέρες», μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση από τον Βλαντίμιρ Πούτιν μιας εκεχειρίας διάρκειας 3 ημερών, από την 8η έως τη 10η Μαΐου, με αφορμή τους εορτασμούς για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Εάν η Ρωσία θέλει πραγματικά την ειρήνη, πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.

«Γιατί περιμένει την 8η Μαΐου;», διερωτήθηκε, διαβεβαιώνοντας πως «η Ουκρανία είναι έτοιμη να στηρίξει μία διαρκή και πλήρη κατάπαυση του πυρός. Και αυτό προτείνουμε διαρκώς, για ένα διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών».

If Russia truly wants peace, it must cease fire immediately.

Why wait until May 8th? If the fire can be ceased now and since any date for 30 days—so it is real, not just for a parade.

Ukraine is ready to support a lasting, durable, and full ceasefire. And this is what we are…

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 28, 2025