Ουκρανία: Η συμφωνία δανείου με την Βρετανία και η διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ – Φτάνει στις σχέσεις με την Ευρώπη η ρήξη Τραμπ – Ζελέσνκι;

Με μία συμφωνία δανείου ύψους 2,74 δισεκατομμυρίων ευρώ ολοκληρώθηκε η συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ το βράδυ του Σαββάτου (1/3), σε κλίμα υποδειγματικής συμμαχίας, και στον αντίποδα της επιθετικής συμπεριφοράς που δέχτηκε ο Ουκρανός ηγέτης, μία ημέρα νωρίτερα, στον Λευκό Οίκο.

O Στάρμερ συνόδευσε τον Ζελένσκι έως και την έξοδο της Ντάουνινγκ Στριτ, όταν ολοκληρώθηκε η συμφωνία για το δάνεια και η συνάντηση. Το δάνειο θα πληρωθεί από τα έσοδα που προκύπτουν, από τα δεσμευμένα κρατικά ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ρέιτσελ Ριβς. Η συμφωνία αποτελεί μέρος της “ακλόνητης και συνεχιζόμενης υποστήριξης του Ηνωμένου Βασιλείου προς τον ουκρανικό λαό”, δήλωσε η Ριβς.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας Serhiy Marchenko, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση εξ αποστάσεως (μέσω βιντεοκλήσης) δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι “τόσο ευγνώμων” για την “πολύ αναγκαία” αυτή συμφωνία.

Τα δάνεια προστίθενται στη συνεχιζόμενη χρηματοδότηση του Ηνωμένου Βασιλείου ύψους περίπου 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων (3 δισεκατομμυρίων λιρών) ετησίως προς την Ουκρανία, δήλωσε η Ριβς.

Η ίδια πρόσθεσε ότι εντυπωσιάστηκε από την “διακομματική υποστήριξη” για τη συμφωνία κατά τη διάρκεια της προώθησής της στο Κοινοβούλιο.

“Τα χρήματα αυτά αφορούν τη βοήθεια για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας”, δήλωσε η Ριβς, προσθέτοντας ότι τα κονδύλια ενισχύουν επίσης “την ασφάλεια και την υστεροφημία ολόκληρης της Ευρώπης”.

Η Βρετανία έδειξε σήμερα με τον πιο υποδειγματικό τρόπο πώς εξασφαλίζεται η υποστήριξη και η βοήθεια σε μία χώρα που έχει υποστεί απρόκλητη εισβολή από έναν επιθετικό γείτονα.

Σε μεγάλο βαθμό έδωσε και τον τόνο για την Σύνοδο Κορυφής που έχει συγκαλέσει για την Κυριακή (2/3) ο Κιρ Στάρμερ με στόχο την υποστήριξη στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συγκεντρωθούν στο Λονδίνο την Κυριακή για να δουν τι μπορεί να γίνει, ώστε να χαράξουν μια πορεία προς τα εμπρός, μετά την ρήξη των σχέσεων Τραμπ – Ζελέσνκι στον Λευκό Οίκο. Η αλήθεια είναι ότι οι Ευρωπαίοι έσπευσαν να ρίξουν όλο το βάρος τους υπέρ του Ζελένσκι, μετά τον τηλεοπτικό καβγά του με τον Τραμπ.

Ο Στάρμερ, ο οποίος λέει ότι η συζήτηση για την επιλογή μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ είναι μια λανθασμένη επιλογή, θα προσπαθήσει να διαμορφώσει μια κοινή ευρωπαϊκή θέση, πράγμα καθόλου εύκολο.

Αναμένεται να ζητήσει από άλλους ηγέτες να ενωθούν με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία και να υποσχεθούν στρατιωτική υποστήριξη, στην μεταπολεμική Ουκρανία, στο μέτρο που ο Τραμπ αρνείται να προσφέρει τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Ζελένσκι έναντι της Ρωσίας.

Αλλά τα εμπόδια είναι υψηλά: Ο Τραμπ εμπιστεύεται τον πρόεδρο Πούτιν, θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και δεν βλέπει την ανάγκη να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά την κατάπαυση του πυρός. Και στα τρία αυτά σημεία, η Ευρώπη έχει διαφορετική άποψη.

Τα καλά νέα είναι ότι ο Τραμπ άφησε ανοιχτή την πόρτα για την επανάληψη των συνομιλιών. Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι ο Ζελένσκι “μπορεί να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος για ειρήνη”. Ήταν ο εύσχημος τρόπος να δείξει ότι έδιωξε τον Ζελένσκι από τον Λευκό Οίκο, μετά τον δημόσιο καβγά τους.

Αν επιστρέψει ο Ζελένσκι θα πρέπει να το κάνει ταπεινωμένος. Είναι όμως πρόθυμος ο πρόεδρος της Ουκρανίας να ταπεινωθεί κι άλλο;

Τα διπλωματικά επιτελεία πάντως θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να αναβιώσουν τη συμφωνία για τα ορυκτά, που δεν υπεγράφη χθες, ελπίζοντας ότι ο θυμός του Τραμπ για τον Ζελένσκι μπορεί να αντισταθμιστεί από την απληστία του για τους πόρους της Ουκρανίας.

Αλλά το θεμελιώδες ερώτημα που διέπει όλες αυτές τις διαβουλεύσεις είναι αν η διατλαντική συμμαχία μπορεί να αναβιώσει ή αν η αντιπαράθεση Ζελένσκι-Τραμπ δεν ήταν απλώς ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ-Ουκρανίας, αλλά ήταν ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης.

Η απάντηση δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη, αν και υπάρχει μια αναφορά του δικτύου NEXTA TV ότι η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, ανακοίνωσε την διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Αυτό θα σήμαινε ότι η ρήξη του Τραμπ είναι και με την Ευρώπη, σχολιάζει το BBC.

