Ουκρανία: «Η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί», αναφέρει ο Ζελένσκι – Σε «εποικοδομητική διάθεση» οι συνομιλίες στη Γενεύη

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία: «Η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί», αναφέρει ο Ζελένσκι – Σε «εποικοδομητική διάθεση» οι συνομιλίες στη Γενεύη

Κίεβο, Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον επιχειρούν να χαράξουν κοινή γραμμή για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία, με τις συνομιλίες της Γενεύης να αποκτούν καθοριστικό χαρακτήρα για τις ισορροπίες στην Ευρώπη και για την ίδια την Ουκρανία.

Ουκρανία: Ποιες θα είναι οι συνέπειες για το Κίεβο αν απορρίψει το σχέδιο των ΗΠΑ – Τι διακυβεύεται στη Γενεύη για την Ευρώπη

Ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, ανακοίνωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους ασφαλείας στη Γενεύη.

«Γενικά, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από συναντήσεις σε διάφορα επίπεδα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για να επιτύχουμε μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε σε πολύ εποικοδομητική διάθεση», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι, σε δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα X, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη θα αποφέρουν «θετικό αποτέλεσμα» που θα βοηθήσει να «σταματήσει η αιματοχυσία».

Αναφερόμενος στη διπλωματική διαδικασία, σημείωσε ότι είναι θετικό πως «η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί» και υπογράμμισε ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για «εποικοδομητικό» διάλογο.


Ο Ουκρανός Πρόεδρος έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες που θα εργαστούν στα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου συναντώνται στην Ελβετία. Είναι καλό που η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί και ότι η συζήτηση μπορεί να είναι εποικοδομητική. Οι ουκρανικές και οι αμερικανικές ομάδες, καθώς και οι ομάδες των Ευρωπαίων εταίρων μας, βρίσκονται σε στενή επαφή και ελπίζω ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει ποτέ. Αναμένω τα αποτελέσματα των σημερινών συνομιλιών και ελπίζω ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι εποικοδομητικοί. Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συζητούν το ενδεχόμενο επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου ...
01:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Λευκός Οίκος: «Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός οι συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στην Ελβετία για την πρόταση τερματισμού του πολέμου...
01:20 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drones στο Χάρκοβο – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την Κυριακή μια «μαζική» επίθεση με drones στο Χάρκοβο, τη...
00:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ “μας ακούει”», λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι καλό που η Ουκρανία βρίσκεται σε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα