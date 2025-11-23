Ουκρανία: «Η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί», αναφέρει ο Ζελένσκι – Σε «εποικοδομητική διάθεση» οι συνομιλίες στη Γενεύη

Κίεβο, Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον επιχειρούν να χαράξουν κοινή γραμμή για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία, με τις συνομιλίες της Γενεύης να αποκτούν καθοριστικό χαρακτήρα για τις ισορροπίες στην Ευρώπη και για την ίδια την Ουκρανία.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, ανακοίνωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους ασφαλείας στη Γενεύη.

«Γενικά, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί μια σειρά από συναντήσεις σε διάφορα επίπεδα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για να επιτύχουμε μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Η επόμενη συνάντηση θα είναι με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Είμαστε σε πολύ εποικοδομητική διάθεση», πρόσθεσε.

The Ukrainian delegation, appointed by President @ZelenskyyUa, has begun its work in Geneva.

Held the first meeting with the national security advisors of the leaders of the United Kingdom, France, and Germany: Jonathan Powell, Emmanuel Bonne, and Günther Sauter.

The next meeting… — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 23, 2025

Ο Ζελένσκι, σε δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα X, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη θα αποφέρουν «θετικό αποτέλεσμα» που θα βοηθήσει να «σταματήσει η αιματοχυσία».

Αναφερόμενος στη διπλωματική διαδικασία, σημείωσε ότι είναι θετικό πως «η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί» και υπογράμμισε ότι έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για «εποικοδομητικό» διάλογο.

Currently, the teams that will be working on the steps to end the war are meeting in Switzerland. It is good that diplomacy has been reinvigorated and that the conversation can be constructive. The Ukrainian and American teams, as well as the teams of our European partners, are… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2025



Ο Ουκρανός Πρόεδρος έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή, οι ομάδες που θα εργαστούν στα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου συναντώνται στην Ελβετία. Είναι καλό που η διπλωματία έχει αναζωογονηθεί και ότι η συζήτηση μπορεί να είναι εποικοδομητική. Οι ουκρανικές και οι αμερικανικές ομάδες, καθώς και οι ομάδες των Ευρωπαίων εταίρων μας, βρίσκονται σε στενή επαφή και ελπίζω ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα. Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει ποτέ. Αναμένω τα αποτελέσματα των σημερινών συνομιλιών και ελπίζω ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι εποικοδομητικοί. Όλοι χρειαζόμαστε ένα θετικό αποτέλεσμα».