Ουάσινγκτον: Νέα βίντεο από την αεροπορική τραγωδία – Το σενάριο για τα «έντονα φώτα», τα μαύρα κουτιά και ο ρόλος του Πύργου Ελέγχου

Αποκλειστικά βίντεο που έλαβε το CNN από κινητά τηλέφωνα δείχνουν τη στιγμή της σύγκρουσης του πολιτικού αεροσκάφους της American Airlines με το στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από το αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρίγκαν» της Ουάσινγκτον αργά το βράδυ της Τετάρτης (29/1), ενώ παραμένει κυρίαρχο και αναπάντητο το ερώτημα γιατί η σύγκρουση αυτή δεν απετράπη.

Τη στιγμή που 14 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, βίντεο που φαίνεται να τραβήχτηκε από τον χώρο του αεροδρομίου, δείχνει το αεροπλάνο να κατεβαίνει στο διάδρομο 33 του Εθνικού Αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσιγκτον από αριστερά και το ελικόπτερο που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, να πετά πάνω από τον ποταμό στα δεξιά. Συνεχίζουν να πετούν το ένα προς το άλλο σε χαμηλό ύψος, μέχρι τη στιγμή της σύγκρουσης.

Σε άλλο βίντεο, το ελικόπτερο Black Hawk με κόκκινα φώτα που αναβοσβήνουν στην ουρά και το σώμα του και ένα πράσινο φως προς τη μύτη του συγκρούεται με το αεροσκάφος, προκαλώντας έκρηξη. Το αεροπλάνο της American Airlines φαίνεται να πετά προς το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος φαίνεται να περιστρέφεται προς το ποτάμι πριν προσκρούσει στο νερό.

Exclusive: CNN obtains videos showing new angles of DC plane crash.

Two newly obtained videos shared by CNN offer fresh perspectives on Wednesday night’s midair collision over Washington, DC. The footage captures both aircraft heading toward each other before a devastating… pic.twitter.com/FXSpGu5un8

— Juan Torres (@juanpodcast1) January 31, 2025