Ορμούζ: Επλήγη το ελληνικών συμφερόντων τάνκερ «Maran Gas Mystras» – Καλά στην υγεία τους οι 30 επιβαίνοντες

Το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) «Maran Gas Mystras», ελληνικών συμφερόντων, επλήγη από άγνωστο αντικείμενο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με τους 30 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων 11 Ελλήνων, να είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Maran Gas Mystras 1
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επλήγη από άγνωστο αντικείμενο κοντά στα Στενά του Ορμούζ το ελληνικών συμφερόντων τάνκερ «Maran Gas Mystras».
  • Οι 30 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 11 Έλληνες, είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία τους, χωρίς να έχει αναφερθεί τραυματισμός.
  • Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ασφαλείς και καλά στην υγεία τους είναι οι 30 επιβαίνοντες στο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) «Maran Gas Mystras», το οποίο επλήγη από άγνωστο αντικείμενο κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα – Πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, ασφαλές το πλήρωμα

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του με ίδια μέσα και κατευθύνεται προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα.

Μέση Ανατολή: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν μέχρι να εκπληρωθούν οι 7 όροι μας» λέει ο Γκαλιμπάφ – Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο

Το «Maran Gas Mystras», χωρητικότητας 159.900 κυβικών μέτρων και κατασκευής 2015, ανήκει στον όμιλο της Μαρίας Αγγελικούσση.

Πηγή: marinetraffic.com

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου που έπληξε το πλοίο.

Στενά του Ορμούζ: Αυξάνονται τα πλήγματα σε τάνκερ – Οι «αθέατες» επιθέσεις του Ιράν με δεκάδες πυραύλους και drones κάθε εβδομάδα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ