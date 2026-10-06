Ορμούζ: Επλήγη το ελληνικών συμφερόντων τάνκερ «Maran Gas Mystras» – Καλά στην υγεία τους οι 30 επιβαίνοντες

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Ασφαλείς και καλά στην υγεία τους είναι οι 30 επιβαίνοντες στο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) «Maran Gas Mystras», το οποίο επλήγη από άγνωστο αντικείμενο κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των 30 μελών του πληρώματος βρίσκονται και 11 Έλληνες, ενώ από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.

Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του με ίδια μέσα και κατευθύνεται προς το αγκυροβόλιο της Φουτζέιρα.

Το «Maran Gas Mystras», χωρητικότητας 159.900 κυβικών μέτρων και κατασκευής 2015, ανήκει στον όμιλο της Μαρίας Αγγελικούσση.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί η φύση του αντικειμένου που έπληξε το πλοίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ