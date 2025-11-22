Ολλανδία: Drones πέταξαν πάνω από βάση της Πολεμικής Αεροπορίας – Ο στρατός άνοιξε πυρ για να τα καταρρίψει

Ο ολλανδικός στρατός έκανε χρήση όπλων εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έγιναν αντιληπτά πάνω από μια βάση της πολεμικής αεροπορίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ολλανδίας χθες το βράδυ, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το προσωπικό ασφαλείας στην αεροπορική βάση του Φόλκελ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, παρατήρησε τα ντρόουν μεταξύ 7 το απόγευμα και 9 το βράδυ τοπική ώρα, είπε το υπουργείο.

«Το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας έκανε χρήση όπλων από το έδαφος για να καταρρίψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Τα ντρόουν αποχώρησαν και δεν ανακτήθηκαν».

BREAKING: The Royal Netherlands Air Force attempted to shoot down drones spotted over Volkel Air Base last night, the Defense Ministry said. Security personnel detected the drones, prompting the response. The drones flew away and were not recovered.



Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα ντρόουν πετάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται.

Η στρατονομία έκανε γνωστό πως ξεκίνησε μια έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ