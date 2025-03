Όλαφ Σολτς: Η ΕΕ θα απαντήσει με μια φωνή στους δασμούς Τραμπ – «Είμαστε στο πλευρό σας»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, τόνισε πως η ΕΕ θέλει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, αλλά θα απαντήσει με μια φωνή αν επιβληθούν οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ σε χάλυβα και αλουμίνιο.

Μιλώντας στα εγκαίνια της βιομηχανικής εμπορικής έκθεσης του Ανόβερου, όπου φέτος τιμώμενη χώρα είναι ο Καναδάς, ο Όλαφ Σολτς υπογράμμισε επίσης ότι ο Καναδάς είναι ανεξάρτητη χώρα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά προσάρτηση στις ΗΠΑ.

Back in 🇩🇪 for the opening of @hannover_messe – the world’s biggest industrial technology fair – where 🇨🇦 is the official partner country this year.

“We stand by your side!”, Chancellor Olaf Scholz @Bundeskanzler reassured our 🇨🇦 friends tonight. pic.twitter.com/XXfd2fbqul

— Tjorven Bellmann & Matthias Lüttenberg (@GerAmbCanada) March 30, 2025