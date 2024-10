ΟΗΕ: Ζητεί έρευνα για την επίθεση του Ισραήλ στον Βόρειο Λίβανο με τους 23 νεκρούς

Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που προκάλεσε τον θάνατο 23 ανθρώπων στον βόρειο Λίβανο τη Δευτέρα. Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Τζέρεμι Λόρενς δήλωσε ότι η επίθεση, στο χωριό Αϊτού, όπου πλειοψηφούν οι χριστιανοί, εγείρει «πραγματικές ανησυχίες» όσον αφορά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Ο Λόρενς δήλωσε ότι 12 γυναίκες και δύο παιδιά θεωρούνται ότι είναι μεταξύ των νεκρών από τον βομβαρδισμό, ο οποίος κατέστρεψε ένα κτίριο κατοικιών που είχε πρόσφατα νοικιαστεί σε μια οικογένεια που είχε εκτοπιστεί από το νότο.

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούσαν να ανασύρουν πτώματα από τα συντρίμμια στο Αιτού την Τρίτη – μακριά από το επίκεντρο των συγκρούσεων μέχρι σήμερα στο νότιο Λίβανο, την κοιλάδα Μπεκάα και τμήματα της νότιας Βηρυτού. Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δεν έχουν ακόμη σχολιάσει το χτύπημα.

Ο Elie Alwan, ιδιοκτήτης του κτιρίου στο Aitou, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το σπίτι είχε νοικιαστεί σε μια οικογένεια περίπου 10 ατόμων, στα οποία αργότερα προστέθηκαν ακόμη δέκα άτομα. Ο Alwan είπε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα με τους ενοικιαστές μέχρι που ένα αυτοκίνητο ήρθε στο σπίτι τη Δευτέρα – ο οδηγός προφανώς παρέδιδε μετρητά – όταν χτύπησε η αεροπορική επιδρομή.

22 people have been killed in an Israeli strike on the Maronite Christian village of Aitou, located ~ 100 kilometers northeast of Beirut in northern Lebanon. The Lebanese Red Cross said its teams are still evacuating the wounded and deceased, with the majority of those killed… pic.twitter.com/lqLRbbRfPr

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον μελών της Χεζμπολάχ στις περιοχές όπου η οργάνωση συνήθως δραστηριοποιείται έχουν ωθήσει τα μέλη της σε άλλα σημεία της χώρας, δημιουργώντας φόβους σε ολόκληρο τον Λίβανο ότι οι ισραηλινοί στόχοι θα μπορούσαν να βρίσκονται οπουδήποτε.

Ένας κάτοικος του Αϊτού, ο Σαρκίς Αλβάν, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι το χωριό «ίσως… δεν θα υποδέχεται» πλέον τους εκτοπισμένους. «Και οι χωρικοί που έχουν φιλοξενήσει εκτοπισμένους, νομίζω ότι θα τους ζητήσουν να φύγουν», είπε.

Το Ισραήλ σταθερά πλήττει κτίρια κατοικιών χωρίς προειδοποίηση, καθώς προσπαθεί να εξουδετερώσει την ηγεσία της Χεζμπολάχ και την ίδια την οργάνωση, η οποία εκτοξεύει ρουκέτες στο Ισραήλ εδώ και έναν χρόνο, από την επομένη της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο νότιο Ισραήλ.

Smells of rotting flesh as rescue workers continue to pull pieces of bodies from the rubble.

The Israeli airstrike in village of Aitou, near Zgharta, killed at least 22 people, and injured many others. Three are still missing. pic.twitter.com/JG6Ux1IvTr

