Οι μεξικανικές αρχές διέσωσαν 28 ανήλικους από σκάφος που έπλεε ακυβέρνητο στα ανοικτά της Σιναλόα

Οι μεξικανικές αρχές διέσωσαν 28 ανήλικους που επέβαιναν σε σκάφος το οποίο έπλεε ακυβέρνητο στα ανοικτά των ακτών της πολιτείας Σιναλόα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η εισαγγελία της Σιναλόα ανακοίνωσε οι διασωθέντες είναι ηλικίας 14-17 ετών. Όλοι τους προέρχονταν από την περιοχή των συνόρων με τη Γουατεμάλα, διευκρίνισε.

Οι υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους «μέχρι να καθοριστεί το νομικό καθεστώς τους».

RESCATAN A 28 MENORES EN EMBARCACIÓN CERCA DE TOPOLÓBAMPO, SINALOA Personal de la Secretaría de Marina localizó a 28 menores durante un operativo marítimo en aguas próximas al puerto de Topolobampo, municipio de Ahome, Sinaloa, México. Las autoridades investigan las causas del… pic.twitter.com/CBHV9PqxBV — El Blog del Narco (@narcoblogger) October 30, 2025

Η εισαγγελία υπογραμμίζει πως κανείς δεν έχει συλληφθεί, ενώ δεν δημοσιοποίησε λεπτομέρειες σχετικά με τις εθνικότητες των νεαρών ή τον λόγο για τον οποίο επιβιβάστηκαν στο πλεούμενο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Reforma, το σκάφος παρασύρθηκε στα ανοικτά του λιμανιού Τοπολομπάμπο όπου εντοπίστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό.

Τα σύνορα του Μεξικού με τη Γουατεμάλα αποτελούν κόμβο διέλευσης παράτυπων μεταναστών που επιθυμούν να φθάσουν στη βόρεια Αμερική, κυρίως στις ΗΠΑ, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.