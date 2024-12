Οι φόνοι της οδού Easey: Ανατροπή στην ανεξιχνίαστη υπόθεση του 1977 – Ο Πέρι Κουρουμπλής βασικός ύποπτος για τη στυγερή δολοφονία δύο γυναικών

Ένας Ελληνοαυστραλός άνδρας, που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαβόητης υπόθεσης των «φόνων της οδού Easey», μία από τις πιο διαβόητες ανεξιχνίαστες υποθέσεις της Αυστραλίας, αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα μετά την έκδοσή του από την Ιταλία.

Ο Περικλής «Πέρι» Κουρουμπλής (Perry Kouroumblis), 65 ετών, στον οποίο δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί κατηγορίες και διατηρεί το δικαίωμα της αθωότητάς του, συνελήφθη στη Ρώμη τον Σεπτέμβριο και κρατούνταν στη φυλακή Regina Coeli πριν την έκδοσή του, ενώ αναμένεται να φτάσει στην Αυστραλία αργά την Τρίτη, συνοδευόμενος από ντετέκτιβ της Αστυνομίας της Βικτώριας.

JUST IN: These are the first pictures of the main suspect in the 1977 Easey St murders, Perry Kouroumblis.

The 65-year-old is in the custody of Victoria police, being extradited back to Australia.

He is flying on a commercial Qatar airways flight, flanked by senior homicide… pic.twitter.com/R9xvxfRjG6

