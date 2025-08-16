Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ τη Δευτέρα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα (18/8) μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ – Πούτιν.

«Η Ουκρανία επιβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X το Σάββατο.

«Υποστηρίζουμε την πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας , ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών και ότι μια τριμερής μορφή είναι κατάλληλη για αυτό», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η τηλεφωνική του συνομιλία με τον Τραμπ διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα και πρόσθεσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτές τις συνομιλίες σε όλα τα στάδια.

Στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον ενημέρωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα για τα “βασικά σημεία” της συνομιλίας που είχε με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

“Τη Δευτέρα θα συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουμε για το σύνολο των λεπτομερειών ώστε να δοθεί τέλος στην αιματοχυσία και τον πόλεμο”, σημείωσε ο Ζελένσκι.

“Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση. Είναι σημαντικό να υπάρξει εμπλοκή των Ευρωπαίων σε κάθε στάδιο προκειμένου να παρασχεθούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, στο πλευρό των ΗΠΑ”, συνέχισε.

“Είναι σημαντικό η δύναμη της Αμερικής να έχει επίδραση στην εξέλιξη της κατάστασης”, υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ για “θετικά σημάδια που προέρχονται από την αμερικανική πλευρά” για να παρασχεθούν στο Κίεβο εγγυήσεις ασφαλείας.

