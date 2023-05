Ο Τσαϊκόφσκι την ανέβασε… στα ουράνια – Το ηχητικό από συναυλία που έγινε viral

Το έδαφος… σείστηκε πραγματικά για μια γυναίκα κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της συναυλίας με την 5η Συμφωνία του Τσαϊκόφσκι από τη Φιλαρμονική του Λος Άντζελες. Όπως αναφέρει η NY POST η γυναίκα βίωσε έναν «δυνατό και ολόσωμο οργασμό».

Αρκετοί θεατές περιέγραψαν την κορυφαία στιγμή της γυναίκας την Παρασκευή από το μπαλκόνι στο κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής Walt Disney.

«Όλοι γύρισαν για να δουν τι συνέβαινε», είπε η Μόλι Γκραντ, η οποία καθόταν κοντά στην γυναίκα, στους Los Angeles Times την Κυριακή.

«Είδα την κοπέλα αφού συνέβη και υποθέτω ότι… είχε οργασμό επειδή ανέπνεε βαριά και ο σύντροφός της χαμογελούσε και την κοιτούσε, σε μια προσπάθεια να μην την ντροπιάσει», περιέγραψε. «Ήταν πολύ όμορφο», πρόσθεσε η Γκραντ.

Ένα ηχητικό κλιπ που φέρεται να απαθανατίζει τη στιγμή της έκστασης της γυναίκας έχει γίνει viral.

During Tchaikorskys 5th symphony at the LA Philharmonic last night, apparently, a woman had a full-body orgasm just from the music. It was recorded. pic.twitter.com/uLJIGvJ3yQ

— Macrodosing (@MacrodosingPod) May 1, 2023