Ο Σίνισα Κάραν, νικητής των προεδρικών εκλογών στη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας

Ο Σίνισα Κάραν, υποψήφιος του σερβικού εθνικιστικού κόμματος SNSD, αναδείχθηκε νικητής στις πρόωρες προεδρικές εκλογές στη Σερβική Δημοκρατία (RS), τη σερβική οντότητα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, με βάση τα ακόμη όχι οριστικά επίσημα αποτελέσματα.

Ο Κάραν λάμβανε 200.116 ψήφους, ή το 50,85%, επικρατώντας του υποψηφίου της αντιπολίτευσης Μπράνκο Μπλάνουσα, καθηγητή και υποψήφιο του αντιπολιτευόμενου κόμματος SDS, που λάμβανε 188.010 ψήφους, ή το 47,8%, ανέφερε η κεντρική εκλογική επιτροπή στο Σαράγεβο αργά το βράδυ, με την καταμέτρηση να έχει φθάσει στο 92,79% των ψηφοδελτίων.

Ο Σίνισα Κάραν θεωρείται άνθρωπος του Μίλοραντ Ντόντικ, του προκατόχου του ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμα εξαιτίας αποσχιστικών δραστηριοτήτων με δικαστική απόφαση — αυτός ήταν ο λόγος που προκηρύχθηκαν οι πρόωρες εκλογές.

Η επίδοσή του ήταν πάντως κατώτερη από εκείνη του Ντόντικ το 2022. Η διαφορά των κάπου 12.000 ψήφων δεν συγκρίνεται με αυτή των σχεδόν 27.000 ψήφων του Ντόντικ έναντι της πλησιέστερης αντιπάλου του τότε, που ήταν η Γέλενα Τρίβιτς.

Στη διαδικασία είχαν δικαίωμα συμμετοχής 1,2 εκατ. πολίτες. Η συμμετοχή ανήλθε περί το 35%, σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από το 53% του 2022. Ο νέος πρόεδρος θα παραμείνει στο αξίωμα για έναν χρόνο, ως τις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές του 2026.

Ο Κάραν ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους και τον πολιτικό του μέντορα, τον Ντόντικ. «Ο σερβικός λαός θριάμβευσε», είπε, απευθύνοντας «πολλές ευχαριστίες στον Μίλοραντ Ντόντικ κι όλους όσοι υπερασπίστηκαν τη Σερβική Δημοκρατία».

Παρατηρητές εκτιμούν πως ο Σίνισα Κάραν δεν θα συνεχίσει την αποσχιστική πολιτική του προκατόχου του. Ο Ντόντικ, που καλλιέργησε στενή σχέση με τη Ρωσία όσο άσκησε την εξουσία, εννοεί να παραμείνει αρχηγός του SNSD, παρότι του έχει απαγορευτεί να καταλαμβάνει δημόσια αξιώματα.

Ο ατυχήσας υποψήφιος Μπράνκο Μπλάνουσα απέδωσε την ήττα του σε παρατυπίες, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος. «Αν δεν είχαμε χειραγώγηση θα ανακοίνωνα τη νίκη μας απόψε», είπε. Το SDS ζήτησε η διαδικασία να επαναληφθεί σε τρεις πόλεις καταγγέλλοντας νοθεία, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις.

Μετά το τέλος του πολέμου στη Βοσνία (1992-1995), η χώρα έχει μοιραστεί σε δυο ομόσπονδες οντότητες, την Κροατομουσουλμανική Ομοσπονδία (FBiH) και τη Σερβική Δημοκρατία. Και οι δύο απολαύουν ευρεία αυτονομία, εξαιρουμένων ζητημάτων που αφορούν την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ασφάλεια.

Ο εκάστοτε πρόεδρος της RS έχει κεντρικό ρόλο στον διορισμό υπουργών και άλλων αξιωματούχων και καθορίζει την πολιτική ατζέντα.

Ο Μίλοραντ Ντόντικ παρέμεινε στην εξουσία για περίπου δυο δεκαετίες προτού ξεσπάσει η πρόσφατη πολιτική κρίση, ιδίως εξαιτίας της σύγκρουσής του με τον κορυφαίο αντιπρόσωπο της διεθνούς κοινότητας, τον Κρίστιαν Σμιτ, Γερμανό πρώην υπουργό που ανέλαβε καθήκοντα τοποτηρητή της συμφωνίας ειρήνης το 2021.

