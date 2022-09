Ο πρόεδρος του Ιράν ακύρωσε συνέντευξη στο CNN επειδή η δημοσιογράφος δεν φορούσε μαντίλα

Η διάσημη δημοσιογράφος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN, Κριστιάν Αμανπούρ, δήλωσε ότι η προγραμματισμένη συνέντευξη με τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, ακυρώθηκε επειδή εκείνη αρνήθηκε να φορέσει μαντίλα, εν μέσω του κινήματος διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν.

Σύμφωνα με την Αμανπούρ, ένας σύμβουλος του Ιρανού προέδρου την προσέγγισε περίπου 40 λεπτά πριν ξεκινήσει η συνέντευξη και της είπε ότι ο Εμπραχίρ Ραϊσί της «πρότεινε» να φορέσει μαντίλα «επειδή διανύουμε τους ιερούς μήνες Μουχαράμ και Σαφάρ».

«Αρνήθηκα ευγενικά. Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη, όπου δεν υπάρχει κανένας νόμος ή παράδοση σχετικά με τη χρήση της μαντίλας. Παρατήρησα ότι κανένας Ιρανός πρώην πρόεδρος δεν το είχε απαιτήσει, όταν τους είχα πάρει συνέντευξη εκτός του Ιράν», εξήγησε η δημοσιογράφος, που γεννήθηκε στη Βρετανία από Ιρανό πατέρα.

Ο σύμβουλος της εξήγησε τότε ότι υπ’ αυτές τις συνθήκες η συνέντευξη δεν θα δινόταν. «Η συνέντευξη δεν έγινε. Ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται στο Ιράν και άνθρωποι σκοτώνονται, θα ήταν σημαντικό να μιλήσουμε με τον πρόεδρο Ραϊσί», κατέληξε η Αμανπούρ στην ανάρτησή της στο Twitter, όπου δημοσίευσε και μια φωτογραφία της απέναντι σε μια κενή πολυθρόνα.

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, η οποία συνελήφθη από την αστυνομία ηθών επειδή φορούσε «ακατάλληλη ενδυμασία».

This was going to be President Raisi’s first ever interview on US soil, during his visit to NY for UNGA. After weeks of planning and eight hours of setting up translation equipment, lights and cameras, we were ready. But no sign of President Raisi. 2/7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

I politely declined. We are in New York, where there is no law or tradition regarding headscarves. I pointed out that no previous Iranian president has required this when I have interviewed them outside Iran. 4/7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022

Again, I said that I couldn’t agree to this unprecedented and unexpected condition. 6/7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 22, 2022