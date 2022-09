Αστυνομία Ηθών: Ο εφιάλτης στους δρόμους του Ιράν – «Έτσι εφαρμόζουμε τη Σαρία»

Η Αστυνομία Ηθών στο Ιράν, στα χέρια της οποίας έσβησε η ηλικίας 22 ετών Μαχσά Αμινί, που είχε συλληφθεί επειδή δεν φορούσε με το σωστό τρόπο την μαντήλα, έχει τις ρίζες της πίσω στην ίδρυση της θεοκρατικής Ισλαμικής Δημοκρατίας στη χώρα από τον αγιατολάχ Χομεϊνί, και αποστολή της είναι η διαφύλαξη των ισλαμικών ηθών.

Εκτελεστικά της όργανα είναι εξαμελείς περίπολοι (οι Γκας ε Εσράντ) από τέσσερις άνδρες αστυνομικούς και δύο γυναίκες, αποστολή των οποίων είναι να παρακολουθούν αν οι άνθρωποι και κυρίως οι γυναίκες, τηρούν τον ενδυματολογικό κώδικα του Ισλάμ, δηλαδή την υποχρέωση των γυναικών να φορούν την μαντήλα. Έχουν δικαίωμα να συλλαμβάνουν όσους θεωρούν ότι είναι παραβάτες.

Ο ενδυματολογικός κώδικας του Ιράν εδράζεται στη Σαρία, ουσιαστικά έχει γραφτεί ως ερμηνεία της Σαρίας και επιβάλλει σε όλες τις γυναίκες της χώρας ακόμα και στις τουρίστριες ή στις επίσημες προσκεκλημένες της κυβέρνησης, να φοράνε μαντήλα με τρόπο που να μην φαίνονται τα μαλλιά τους, ενώ απαγορεύει τα εφαρμοστά ρούχα. Αντίθετα επιτρέπει τα χαλαρά, ώστε να μην διακρίνεται η σιλουέτα των γυναικών.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται ότι η Αμινί φορούσε την μαντήλα της, αλλά ήταν ορατά τα μαλλιά της, όταν την συνέλαβαν. Αναφέρεται επίσης ότι οι αστυφύλακες τη χτύπησαν βάναυσα με κλομπ στο κεφάλι και ότι της χτύπησαν το κεφάλι σε περιπολικό. Η Αστυνομία Ηθών το έχει διαψεύσει, αλλά δεν έχει εξηγήσει και γιατί έστειλε την Αμινί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, πρώην μέλος της αστυνομίας, που ζήτησε ανωνυμία, δήλωσε ότι όταν κάποιος εντάσσεται στην αστυνομία ηθών «του λένε ότι ο λόγος για τον οποίον εργάζονται στην Αστυνομία Ηθών είναι για να προστατεύουν τις γυναίκες, γιατί αν δεν ντύνονται όπως πρέπει, μπορεί να είναι προκλητικές για τους άνδρες και αυτοί μπορεί να τους κάνουν κακό».

Όπως είπε εργάζονται σε ομάδες των έξι ατόμων και βγαίνουν για περιπολία σε μέρη όπου συχνάζουν πολλά άτομα. “Είναι σαν να βγαίνουμε για κυνήγι”. Ο άνθρωπος που μίλησε στο BBC είπε ότι δεχόταν παρατηρήσεις, αν δεν συλλάμβανε πολλές γυναίκες και ότι είχε πρόβλημα στο να συλλαμβάνει κόσμο, ειδικά όταν οι άνθρωποι αντιστέκονταν. «Πρέπει να τις βάζουμε στο βαν. Ξέρεις πόσες φορές το κάνουμε κλαίγοντας;», είπε και συνέχισε: «Θέλω να τους πω ότι δεν είμαι σαν κι αυτούς. Οι περισσότεροι είμαστε απλοί στρατιώτες που κάνουμε τη θητεία μας. Αισθάνομαι πολλά άσχημα.

To Ίντερνετ στα κινητά τηλέφωνα είναι ο πρώτος στόχος του Ιράν, καθώς η χώρα σπαράσσεται συχνά από διαδηλώσεις, όπως τώρα για το θάνατο της Μαχσά Αμινί, καθώς οι Ιρανοί δεν χάνουν ευκαιρία να αντιδράσουν στον αυταρχισμό του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης. Η ομάδα Netblocks έκανε τη σχετική καταγγελία στο Twitter, σχεδόν ταυτόχρονα με την έκκληση των Φρουρών της Επανάστασης στη Δικαστική εξουσία να «βρουν και να ασκήσουν διώξεις εναντίον όσων διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις και φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους, πλήττοντας την ψυχολογική ασφάλεια της κοινωνίας και να τους αντιμετωπίσουν αποφασιστικά.»

Anti-regime protests are continuing across #iran despite violent crackdown, this is the capital, #Tehran. #MahsaAmini pic.twitter.com/zsGdPKGBv9

— Rana Rahimpour (@ranarahimpour) September 21, 2022