Ιράν: Οργισμένες διαδηλώσεις, επεισόδια και 11 νεκροί μετά τον θάνατο της 22χρονης που «φορούσε ανάρμοστα ρούχα»

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως βρίσκεται η κατάσταση στο Ιράν, όπου πραγματοποιούνται μαζικές διαδηλώσεις και εκτεταμένα επεισόδια μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί. Ένα τεράστιο κύμα οργής έχει ξεσπάσει στη χώρα, ενώ μέχρι στιγμής 11 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων σήμερα, επτά διαδηλωτές και τέσσερα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας χάσει τη ζωή τους.

Καθώς οι κινητοποιήσεις δεν φαίνεται να μειώνονται σε ένταση, οι Αρχές περιόρισαν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως κατήγγειλε η Hengaw, κάτοικοι και ο ιστότοπος NetBlocks.

Η 22χρονη Μαχσά Αμινί συνελήφθη από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη στις 13 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε με την οικογένειά της. Η 22χρονη με καταγωγή από την επαρχία Κουρδιστάν συνελήφθη από την αστυνομία ηθών, μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας, «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα». Μετά τη σύλληψή της, έπεσε σε κώμα και τελικά πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί.

Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι τραυματίστηκε στο κεφάλι όσο βρισκόταν υπό κράτηση. Η ιρανική αστυνομία απέρριψε τις κατηγορίες και ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση.

Ο θάνατος της 22χρονης, όμως, αποτέλεσε την αφορμή ώστε να ξεσπάσουν οι πιο μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν από το 2019. Οι περισσότερες επικεντρώνονται στις βορειοδυτικές επαρχίες όπου ζουν Κούρδοι, αλλά έχουν εξαπλωθεί και στην πρωτεύουσα, όπως και σε τουλάχιστον 50 πόλεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση βίας για να τις διαλύσει.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, χθες σκοτώθηκαν με μαχαίρι δύο αστυνομικοί «που είχαν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν τους ταραξίες» στην Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, και τη Μασχάντ (βορειοανατολικά). Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας είχε σκοτωθεί την Τρίτη στη Σιράζ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

This is incredible – Iranians are fighting back like I’ve never seen before.pic.twitter.com/06zKSUBaeJ

— Gabriel Noronha (@GLNoronha) September 21, 2022