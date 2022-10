Κριμαία: Ο Πούτιν σχεδιάζει εκδίκηση για την έκρηξη στη γέφυρα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει σήμερα, Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, σύσκεψη με τους αρχηγούς ασφαλείας για να σχεδιάσει εκδίκηση για την έκρηξη στη γέφυρας της Κριμαίας, αφού την χαρακτήρισε «τρομοκρατική επίθεση» από την Ουκρανία. Οι υποστηρικτές του Ρώσου προέδρου τον καλούν να «σταματήσει να μιλάει» και να «χτυπήσει επώδυνα» το Κίεβο – αλλά το Κρεμλίνο αρνείται ότι σχεδιάζει πυρηνικά αντίποινα.

Ενόψει της σημερινής του συνεδρίασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οι διεθνείς αναλυτές ανησυχούν παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο υποβαθμίζει τους φόβους για πυρηνική απάντηση.

Οι Ουκρανοί πολίτες προειδοποιήθηκαν νωρίτερα από τον αναπληρωτή κυβερνήτη της νότιας περιφέρειας Σταυρούπολης της Ρωσίας Βαλέρι Τσερνίτσοφ να περιμένουν μια κρίσιμη απάντηση. Σε ένα απειλητικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Twitter, είπε: «Ουκρανοί, αφήστε τις πόλεις σας, ειδικά τις μεγάλες. Γιατί μια μεγάλη έκπληξη σας περιμένει. Οι πύραυλοι Sarmat είναι έτοιμοι να χτυπήσουν».

Another Putinist Valery Chernitsov openly threatens Ukrainians with revenge for the explosion on the Crimean Bridge.

He claims that #Russia intends to strike at major #Ukrainian cities from “Sarmat”, and calls on Ukrainians to “take care of themselves” and leave their cities. pic.twitter.com/eQjDXAPUOy

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022