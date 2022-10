Κριμαία: Το μυστήριο με τον οδηγό του φορτηγού – Ήταν «καμικάζι» ή ανυποψίαστο θύμα;

Μυστήριο παραμένει ο ρόλος που είχε ο οδηγός του φορτηγού το οποίο εξερράγη στην γέφυρα του Κερτς στην Κριμαία, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσον είναι βομβιστής αυτοκτονίας (καμικάζι) ή θύμα, που δεν ήξερε τι επρόκειτο να συμβεί.

Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας 51 ετών, ο οποίος φέρεται να είναι ο οδηγός του φορτηγού εξερράγη τα ξημερώματα του Σαββάτου στη γέφυρα που συνδέει την χερσόνησο της Κριμαίας με την ρωσική επικράτεια.

Brave Ukrainian suicide bomber blows up bridge, a big victory for the resistance and a big blow to the occupiers. Seen this movie before somewhere #Crimea #CrimeanBridge https://t.co/X2LEcBeiPE

Κάποιοι από τους χρήστες στο Twitter υποστηρίζουν ότι είναι καμικάζι, ο οποίος φαίνεται ότι κατόρθωσε να ξεγελάσει τους Ρώσους που έκαναν έλεγχο στο φορτηγό του.

Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Tpyxa αναφέρει ότι ο άνδρας ονομάζεται Μαχίρ Γιουσούμποφ. Εργαζόταν ως οδηγός φορτηγών και κινούνταν συνεχώς μέσα στην περιοχή του Κρασνοντάρ, ανατολικά από την Κριμαία.

And here is a photo of the driver who was reportedly behind the wheel of the exploded truck on the Crimean bridge pic.twitter.com/mT0dsGzFqd

