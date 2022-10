Κριμαία: Ρώσοι δύτες θα επιθεωρήσουν τη γέφυρα – Ο κυβερνήτης προειδοποιεί για «επιθυμία εκδίκησης»

Ρώσοι δύτες πρόκειται να εξετάσουν την έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε από την ισχυρή έκρηξη στην οδική και σιδηροδρομική γέφυρα της Ρωσίας προς την Κριμαία, ένα μισητό σύμβολο της ρωσικής κατοχής και βασικός σύνδεσμος ανεφοδιασμού για τα ρωσικά στρατεύματα στη νότια Ουκρανία.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλέστηκαν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Marat Khusnullin, να λέει ότι οι δύτες θα ξεκινήσουν δουλειά την Κυριακή στις 6 π.μ. (03:00 GMT), ενώ μια πιο λεπτομερής έρευνα πάνω από την ίσαλο γραμμή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της ημέρας.

«Η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη – είναι δυσάρεστη, αλλά όχι θανατηφόρα», δήλωσε ο κυβερνήτης της Κριμαίας, τον οποίο εγκατέστησε το Κρεμλίνο, Σεργκέι Ακσιόνοφ. «Φυσικά, τα συναισθήματα έχουν πυροδοτηθεί και υπάρχει μια υγιής επιθυμία για εκδίκηση».

Η Ρωσία είχε προηγουμένως απειλήσει με αντίποινα για οποιαδήποτε επίθεση στη γέφυρα. Οι εορτασμοί στην Ουκρανία σχετικά με τη ζημιά – η οποία είναι πιθανό να δυσκολέψει τις προμήθειες και τις ενισχύσεις στα κατοχικά στρατεύματα στο νότο – ήταν ανάμεικτοι με ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση.

Η Ουκρανία δεν ανέλαβε άμεσα την ευθύνη για την επίθεση, η οποία σύμφωνα με τη Ρωσία έγινε από παγιδευμένο φορτηγό. Ωστόσο, ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δημοσίευσε ένα μήνυμα για «χρόνια πολλά» στον Πούτιν – ο οποίος είχε γενέθλια την προηγούμενη ημέρα – με εικόνες καταστροφής.

Secretary of the National Security and Defense Council of #Ukraine Oleksiy Danilov published a video of a burning bridge, combining them with Marilyn Monroe singing “Happy Birthday, Mr. President”. pic.twitter.com/jRJIeVS5Gt



Επίσης το ουκρανικό ταχυδρομείο αποκάλυψε –μέσα σε λίγες ώρες– σχέδια για ένα αναμνηστικό γραμματόσημο, που έδειχνε τη γέφυρα να φλέγεται, εγείροντας ερωτήματα για το αν η έκρηξη είχε προβλεφθεί.

Ukrposhta announced the release of new stamps dedicated to the explosion of the bridge

“On the occasion of the holiday, we are releasing a new stamp with the #Crimean bridge, or, more precisely, with what remains of it,” said Ihor Smilianskyi, head of @ukrposhta. pic.twitter.com/n2RxsRYPDO

— NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022