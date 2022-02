Ο Πούτιν ρεζίλεψε τον αρχηγό των υπηρεσιών κατασκοπείας – Τον έκανε να χάσει τα λόγια του – Viral ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε τον αρχηγό των υπηρεσιών κατασκοπείας της χώρας να τραυλίζει σε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας την Τρίτη, κάνοντάς του μάθημα μπροστά σε όλους σε μια συζήτηση σχετικά με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας από τη Μόσχα των δύο περιοχών της Ουκρανίας που ελέγχονται από τους αυτονομιστές.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας φάνηκε να τα χάνει έπειτα από την… πιεστική ανταλλαγή απόψεων με τον Πούτιν και είπε ότι υποστηρίζει την απορρόφηση των αποσχισμένων περιοχών από τη Ρωσική Ομοσπονδία προτού αναθεωρήσει και πει ότι υποστηρίζει την ανεξαρτησία τους.

Η αναγνώριση από τη Ρωσία της αυτοαποκαλούμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ θεωρήθηκε ως το πιθανό πρώτο βήμα της αναμενόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν φαίνεται στο viral βίντεο να λέει στον διευθυντή πληροφοριών Σεργκέι Ναρίσκιν να «μιλήσει ξεκάθαρα» πολλές φορές, διακόπτοντας και μιλώντας πάνω του καθώς τον πιέζει για να δει αν υποστηρίζει την αναγνώριση της κυριαρχίας του Ντόνετσκ και του Λούχανσκ.

«Μίλα, μίλα, μίλα — ξεκάθαρα», λέει εμφανώς ενοχλημένος Πούτιν, σύμφωνα με μετάφραση του δημοσιογράφου Πίτερ Λιάχοφ.

Ο Ναρίσκιν μπερδεύει τα λόγια του απαντώντας «Θα υποστηρίξω την πρόταση για την αναγνώριση του…»

Ο Πούτιν στη συνέχεια παρεμβαίνει ξανά. «Θα υποστηρίξω; Ή υποστηρίζω;» σημειώνει επαναλαμβάνοντάς του να μιλήσει ξεκάθαρα.

«Υποστηρίζω την πρόταση…» είπε ο Ναρίσκιν.

Ο Πούτιν απάντησε: «Τότε πες το έτσι! Ναι ή όχι”.

«Υποστηρίζω την πρόταση για την είσοδο των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ στη Ρωσική Ομοσπονδία», τονίζει στη συνέχεια ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας.

Ο Πούτιν γέλασε με αυτή την απάντηση.

«Δεν μιλάμε για αυτό» υπογραμμίζει ο Ρώσος Πρόεδρος, σύμφωνα με τη μετάφραση. «Δεν το συζητάμε. Μιλάμε για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας τους ή όχι».

«Ναι», καταλήγει ο Ναρίσκιν. «Υποστηρίζω την πρόταση για αναγνώριση της ανεξαρτησίας τους».

Η Ρωσία ανέπτυξε στρατεύματα στις δύο περιοχές υπέρ της Μόσχας, με αποτέλεσμα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν να ανακοινώσει νέες κυρώσεις κατά του πρώην εχθρού της στον Ψυχρό Πόλεμο.

Since I haven’t found an English version online, I’ve added subtitles to Putin’s humiliation of his spy chief during today’s grotesque security council meeting in the Kremlin. pic.twitter.com/bFx25nWzTK

— Peter Liakhov (@peterliakhov) February 21, 2022