Έκρυθμη η κατάσταση στην Ουκρανία: Ο Πούτιν μεταφέρει στρατό στα σύνορα – Μπάιντεν και ΕΕ απαντούν με κυρώσεις

Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε αυστηρές κυρώσεις στη Ρωσία, την “ελίτ” της και δύο τράπεζες, ως απάντηση στην “αρχή εισβολής” στην Ουκρανία μετά την εντολή του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να αναπτυχθούν ρωσικές δυνάμεις στις δύο αυτονομιστικές περιοχές της Ουκρανίας, το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ.

Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι οι κινήσεις της Ρωσίας είναι η αρχή της εισβολής στην Ουκρανία και έκανε λόγο για κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Είπε ότι θα επιβάλει κυρώσεις καθώς απαιτείται απάντηση από τη διεθνή κοινότητα. “Έχουμε συντονιστεί με ΝΑΤΟ και Ευρώπη” είπε μεταξύ άλλων όπως και ότι η Ρωσία θα πληρώσει το τίμημα. Έκανε λόγο για αμυντικές κινήσεις από πλευράς των ΗΠΑ και τόνισε ότι “θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή ΝΑΤΟϊκού εδάφους” μαζί με τους εταίρους και συμμάχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Πούτιν επιτέθηκε ευθέως στο “δικαίωμα της Ουκρανίας να υπάρχει” αλλά πρόσθεσε ότι “υπάρχει ακόμη χρόνος” για να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο και ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους παραμένουν “ανοιχτές στη διπλωματία”.

Ο Μπάιντεν διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν “κάθε πόντο” ΝΑΤΟϊκού εδάφους και θα συνεχίσουν να παρέχουν “αμυντικά” όπλα στην Ουκρανία, ενώ ενέκρινε και την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στις χώρες της Βαλτικής.

“Σήμερα, ως απάντηση στην παραδοχή της Ρωσίας ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις της από τη Λευκορωσία, επέτρεψα πρόσθετες κινήσεις αμερικανικών δυνάμεων και εξοπλισμού, που έχουν ήδη σταθμεύσει στην Ευρώπη για να ενισχύσουν τους συμμάχους μας στη Βαλτική: Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία” είπε ο Μπάιντεν μεταξύ άλλων και σημείωσε ότι ήθελε να είναι ξεκάθαρος ότι πρόκειται για “εντελώς αμυντικές κινήσεις από την πλευρά μας”.

“Δεν έχουμε καμία πρόθεση να πολεμήσουμε τη Ρωσία. Θέλουμε όμως να στείλουμε ένα αλάνθαστο μήνυμα: ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους μας θα υπερασπιστούν κάθε εκατοστό της επικράτειας του ΝΑΤΟ”.

Στις οικονομικές κυρώσεις που ανακοίνωσε ο Μπάιντεν, “αποκόπτεται η ρωσική κυβέρνηση από τη δυτική χρηματοδότηση”. Ο Μπάιντεν είπε ότι την Τετάρτη θα ανακοινώσει περισσότερες κυρώσεις σε συγκεκριμένους Ρώσους ολιγάρχες.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν με ομοφωνία να επιβάλουν ένα πρώτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Όπως ανακοίνωσαν ο εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ και ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Υβ Λε Ντριάν, λίγο μετά το πέρας του έκτακτου Συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Παρίσι, πρόκειται για κυρώσεις τόσο κατά προσώπων όσο και κατά του ρωσικού κράτους.

Ως προς τα πρόσωπα αφορούν όλους όσοι εντός της Ρωσίας “πυροδοτούν” την κρίση στην Ουκρανία, όπως π.χ. τα μέλη της Δούμας που υπερψήφισαν τις προτάσεις Πούτιν, ιθύνοντες και άτομα που τις προπαγανδίζουν, καθώς και παράγοντες και επιχειρήσεις που ωφελούνται οικονομικά από την κλιμάκωση της ουκρανικής κρίσης. Ως προς το ρωσικό κράτος οι κυρώσεις αφορούν πρωτίστως τις δυνατότητες του να δανείζεται από τις ευρωπαϊκές τράπεζες και γενικότερα να αντλεί κεφαλαία από τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές.

Το Όσλο θα συμμετάσχει στις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για την Ουκρανία

Η Νορβηγία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στις επικείμενες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας στο πλαίσιο της ουκρανικής κρίσης. Η σκανδιναβική χώρα επιβεβαίωσε επίσης τη διεξαγωγή στο έδαφός της τον Μάρτιο μεγάλων διετών ασκήσεων του ΝΑΤΟ, οι οποίες θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας φέτος.

“Η κατάσταση στην Ουκρανία (…) βρίσκεται σε ένα επίπεδο που είναι δραματικό”, δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Όσλο. “Χθες ήταν ένα σημείο καμπής”, είπε αναφερόμενος στην απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, χθες, Δευτέρα, να αναγνωρίσει τις αποσχισθείσες περιοχές της Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής της νορβηγικής κυβέρνησης επρόκειτο να μεταβεί σήμερα στις Βρυξέλλες -ένα ταξίδι προγραμματισμένο εδώ και καιρό- όπου, όπως είπε, θα συμμετάσχει στις κυρώσεις που θα αποφασίσουν οι 27 σε σχέση με τη Ρωσία.

“Είναι σημαντικό να αντιδράσουμε αρκετά αποφασιστικά σε αυτό που συνέβη εδώ και μία μέρα”, πρόσθεσε. Ο Στέρε επανέλαβε επίσης ότι τα γυμνάσια Cold Response 2022, του ΝΑΤΟ, που είχαν οριστεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου στη Νορβηγία, θα διεξαχθούν όπως είχε προγραμματιστεί.

Σχεδόν 35.000 στρατιώτες από 28 χώρες αναμένονται για να εκπαιδευτούν εκεί, στη μάχη σε πολύ κρύο. Αυτές οι στρατιωτικές ασκήσεις, που πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια στη χώρα σε αρκετή απόσταση από τη γειτονική Ρωσία, ανακοινώθηκαν δεόντως και η Μόσχα προσκλήθηκε να στείλει παρατηρητές, υποστήριξε ο Στέρε. Ουδεμία ασυνήθιστη αύξηση ρωσικής στρατιωτικής δραστηριότητας εντοπίστηκε πρόσφατα, δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός, κοντά στο έδαφος της χώρας του.

Στο πλαίσιο των μέτρων καθησυχασμού του ΝΑΤΟ, η Νορβηγία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την αποστολή στη Λιθουανία 30 έως 60 επιπλέον στρατιωτών που θα προστεθούν στους 140 που ήδη βρίσκονται εκεί, υπό γερμανική διοίκηση.

Σε δήλωσή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως η Ρωσία έχει κατασκευάσει αυτή την κρίση και είναι υπεύθυνη για την τρέχουσα κλιμάκωση και τόνισε ότι «τα κράτη μέλη της ΕΕ προχώρησαν σε πολιτική συμφωνία για ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το καλωσορίζω. Η απόφαση της Ρωσίας να αναγνωρίσει τις ουκρανικές περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ είναι παράνομη και εντελώς απαράδεκτη.

Το ίδιο ισχύει και για την απόφαση αποστολής στρατευμάτων σε αυτές τις περιοχές. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Αυτή η απόφαση παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Η Ρωσία δεν σέβεται τις διεθνείς της υποχρεώσεις και παραβιάζει τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Η Ρωσία έχει κατασκευάσει αυτή την κρίση και είναι υπεύθυνη για την τρέχουσα κλιμάκωση. Τώρα θα οριστικοποιήσουμε γρήγορα το πακέτο κυρώσεων. Και θα συντονιστούμε στενά με τους εταίρους μας, όπως κάναμε μέχρι τώρα».

I welcome the EU countries’ agreement on new sanctions against Russia.

Russia has manufactured this crisis and is responsible for the current escalation.

We will now quickly finalise the sanctions package, in coordination with our partners. https://t.co/k7E8pSZbfH

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 22, 2022