Ισραήλ: Ο Νετανιάχου παραδέχεται «μια στιγμιαία απώλεια του ελέγχου» στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης (27/5) «μια στιγμιαία απώλεια του ελέγχου» σε ένα νέο κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος εκτιμώντας παρά ταύτα ότι η επιχείρηση ήταν επιτυχής.

⚡️🇮🇱JUST IN: Israeli PM Netanyahu:

“There was no famine in Gaza because we arrested thousands of civilians to endure they are not fighters and photographed them naked, and they showed no signs of hunger—in fact, they don’t even exercise.” pic.twitter.com/D9SYiwnYrX

— Suppressed News. (@SuppressedNws) May 27, 2025