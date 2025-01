Ντόναλντ Τραμπ: Στο 47% η δημοτικότητα του νέου προέδρου των ΗΠΑ σύμφωνα με δημοσκόπηση

Με δημοτικότητα γύρω στο 47% ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, η οποία διεξήχθη την Δευτέρα και την Τρίτη. Το ποσοστό είναι πάντως υψηλότερο από ό,τι ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια της προηγούμενης προεδρικής θητείας του Τραμπ (2017-2021).

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης δυσαρέσκεια για ορισμένες από τις πρώτες ενέργειές του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν έπρεπε να απονείμει χάρη σε καταδικασθέντες για την επίθεση της 6ης Ιουλίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ενώ μόλις το 29% ενέκρινε τις παρεμβάσεις του στο δικαστικό σύστημα.

Πιο θετική υπήρξε η ανταπόκριση στη διαχείριση του μεταναστευτικού, όπου το 46% ενέκρινε τις κινήσεις Τραμπ. Η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης είναι ζήτημα που πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης. Περίπου το 58% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να μειώσουν δραματικά τον αριθμό των μεταναστών που επιτρέπεται να αιτηθούν άσυλο στα σύνορα».

