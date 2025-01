Ντόναλντ Τραμπ: Παρακολούθησε λειτουργία στην Ουάσιγκτον – Άκουσε κήρυγμα για την προστασία προσφύγων και τα δικαιώματα ομοφυλοφίλων

Παρακολουθώντας τη λειτουργία στον Εθνικό Καθεδρικό ναό της Ουάσινγκτον ξεκίνησε την πρώτη ημέρα της νέας θητείας του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ακούγοντας ένα κήρυγμα που μάλλον δεν το περίμενε: μια έκκληση για την προστασία των προσφύγων και σεβασμό στα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.

Συγκεκριμένα, μία ημέρα αφού δήλωσε ότι στην Αμερική θα αναγνωρίζονται μόνο δύο φύλα και υπέγραψε προεδρικά διατάγματα για τη σαρωτική καταστολή της μετανάστευσης, η Επίσκοπος Μάριαν Ένγκαρ Μπάντι, από άμβωνος, απηύθυνε έκκληση στον Τραμπ να δείξει έλεος σε ανθρώπους που «φοβούνται» τι θα επακολουθήσει.

«Υπάρχουν γκέι, λεσβίες και διεμφυλικά παιδιά σε Δημοκρατικές, Ρεπουμπλικανικές και Ανεξάρτητες οικογένειες, κάποια φοβούνται για τη ζωή τους», είπε η Μπάντι.

Την Δευτέρα (20/1), ο Τραμπ έδωσε εντολή στον στρατό να βοηθήσει στην ασφάλεια των συνόρων και αποφάσισε να καταργήσει το «δίκαιο του εδάφους», δηλαδή την αυτόματη χορήγηση της υπηκοότητας σε όποιον γεννιέται σε αμερικανικό έδαφος.

President Trump and the First Lady arrive at the Washington National Cathedral in Washington D.C. for ‘A Service of Prayer for the Nation’ pic.twitter.com/0n1crFBN1y

— 🇺🇸 st⭐️r (@star_7744) January 21, 2025