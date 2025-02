Ντόναλντ Τραμπ σε Μπένιαμιν Νετανιάχου: «Αξίζω το Νόμπελ Ειρήνης αλλά δεν θα μου το δώσουν ποτέ»

Το μέλλον της Μέσης Ανατολής και η δεύτερη φάση της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τα μεσάνυχτα της Τρίτης (04.02.2025), ώρα Ελλάδας.

Ο Νετανιάχου έγινε ο πρώτος ηγέτης που επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σημασία που δίνει ο 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ στη σχέση του με το Ισραήλ.

TRUMP: Gaza maybe is a demolition site right now … you can’t live in Gaza right now. I think we need another location.” pic.twitter.com/I10Bb0wdYQ

— Breaking911 (@Breaking911) February 4, 2025