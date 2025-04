Ντόναλντ Τραμπ: Κάνει λόγο για απελάσεις παράνομων μεταναστών χωρίς δίκη – «Θα χρειαζόταν 200 χρόνια»

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα του Πάσχα (21/4), μέσω Truth Social, ότι η κυβέρνησή του «δεν γίνεται» να λύνει στα δικαστήρια την υπόθεση καθενός από τους «εκατοντάδες χιλιάδες παράνομους» μετανάστες που θέλει να απελάσει διότι αν το έκανε «χρειάζονταν, χωρίς υπερβολή, 200 χρόνια».

Ο μεγιστάνας διαβεβαίωσε πως κάνει «αυτό για το οποίο εκλέχτηκα», που είναι «να απελάσω εγκληματίες από τη χώρα μας» αλλά καταφέρθηκε για ακόμη μια φορά εναντίον των δικαστηρίων, τα οποία «μοιάζουν να μη θέλουν να το κάνω».

«Κάνω αυτό που εκλέχτηκα να κάνω, να απομακρύνω εγκληματίες από την χώρα μας, όμως τα Δικαστήρια δεν φαίνονται να θέλουν να το κάνω. Η ομάδα μου είναι φανταστική, κάνει απίστευτη δουλειά, ωστόσο τους περιμένουν σε κάθε γωνία ακόμη και το Ανώτατο Δικαστήριο για το οποίο τρέφω μεγάλο σεβασμό…», έγραψε χαρακτηριστικά ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

I’m doing what I was elected to do, remove criminals from our Country, but the Courts don’t seem to want me to do that. My team is fantastic, doing an incredible job, however, they are being stymied at every turn by even the U.S. Supreme Court, which I have such great respect…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 21, 2025