Πάπας Φραγκίσκος: H κηδεία πιθανόν να τελεστεί το Σάββατο

Η κηδεία του πάπα Φραγκίσκου σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανό να τελεστεί το Σάββατο.

Η σορός του εκλιπόντα ποντίφικα αργά χθες βράδυ μεταφέρθηκε στο παρεκκλήσι του ξενώνα της Αγίας Μάρθας, όπου διέμενε. Το γραφείο και το διαμέρισμά του σφραγίστηκαν.

Η ιταλική κυβέρνηση αναμένεται να κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα (21/04) από το Βατικανό, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για την Αγία Έδρα.

«Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, με βαθιά θλίψη πρέπει να ανακοινώσω τον θάνατο του Αγίου Πατέρα μας Φραγκίσκου», ανακοίνωσε ο καρδινάλιος Κέβιν Φάρελ στο τηλεοπτικό κανάλι του Βατικανού.

«Στις 7:35 σήμερα το πρωί ο επίσκοπος της Ρώμης Φραγκίσκος επέστρεψε στον οίκο του Πατέρα».

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican’s Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2

— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025