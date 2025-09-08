Ντόναλντ Τραμπ: Επίσκεψη Ευρωπαίων ηγετών στις ΗΠΑ για συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία – «Πολύ σύντομα θα μιλήσω με τον Πούτιν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι διάφοροι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές της εβδομάδας, με στόχο να συζητήσουν τρόπους επίλυσης του πολέμου ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Ο ίδιος τόνισε: «Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έρθουν στη χώρα μας τη Δευτέρα ή την Τρίτη, μεμονωμένα». Οι δηλώσεις έγιναν σε δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του από το US Open στη Νέα Υόρκη. Ο Τραμπ δεν αποκάλυψε ποιοι ηγέτες θα συμμετάσχουν, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε απαντήσεις σε σχετικά αιτήματα για περισσότερες πληροφορίες.

Παράλληλα, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να συνομιλήσει σύντομα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως είπε: «Σκοπεύω να μιλήσω πολύ σύντομα με τον Πούτιν», χωρίς όμως να δώσει ημερομηνία ή λεπτομέρειες για την ατζέντα της επικείμενης συνομιλίας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πρόσφατη μαζική αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου σύμφωνα με ουκρανικές αρχές επλήγη το κεντρικό κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο, ο Τραμπ υπογράμμισε: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την κατάσταση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας».

Παρά την ένταση και την κλιμάκωση της σύγκρουσης, επέμεινε: «Το θέμα Ρωσίας-Ουκρανίας θα το τελειώσουμε».

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι πλησιάζει μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως σημείωσε: «Πιστεύω ότι θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα πολύ σύντομα».