Ντόναλντ Τραμπ: «Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Ερντογάν και τον συμπαθώ – Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα»

«Έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Ερντογάν και τον συμπαθώ και ξέρω ότι ο Τύπος θα θυμώσει πολύ μαζί μου. Με συμπαθεί, δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο όπου συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Πρόσθεσε ότι είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό πως μπορεί να τον βοηθήσει «αν έχει πρόβλημα με την Τουρκία», καθώς ο Τούρκος πρόεδρος «είναι σκληρός τύπος και πολύ έξυπνος».

«Σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχει το Ισραήλ με την Τουρκία, μπορώ να βοηθήσω, αρκεί να είναι λογικό», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump: “I have a great relations with a man named Erdogan. Have you heard of him? I happen to like him and he likes me. I know the press will get very angry — ‘he likes Erdogan.’ But I do and he likes me.” pic.twitter.com/DHLa3KIdz2

— Aaron Rupar (@atrupar) April 7, 2025