ΗΠΑ: Ο Τραμπ δηλώνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αγοράσει ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Δευτέρα (7/4) ότι η πώληση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι βασικός στόχος καθώς η κυβέρνησή του προσπαθεί να εξαλείψει το εμπορικό έλλειμμα με την Ένωση.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ κακή μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τις ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν αγοράζουν αρκετά αμερικανικά προϊόντα.

«Αυτοί θα πρέπει να αγοράζουν την ενέργειά τους από εμάς, γιατί τη χρειάζονται και θα πρέπει να την αγοράζουν από εμάς. Μπορούν να την αγοράσουν, εμείς μπορούμε να μειώσουμε το εμπορικό έλλειμμα κατά 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια εβδομάδα», τόνισε.

Donald Trump: “We have a deficit with the EU of $350 billion. And it’s gonna disappear fast. And one of the reasons and one of the ways that can disappear easily and quickly is they’re gonna have to buy their energy from us.”pic.twitter.com/1Eku6fw5CT

— crispybars (@EstonianGirI) April 7, 2025