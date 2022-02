Ντμίτρι Πεσκόφ για Ουκρανία: Πρόθυμος να διαπραγματευθεί ο Πούτιν

«Πρόθυμος να διαπραγματευτεί» είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, μιλώντας στο CNNi, τόνισε ότι η κρίση στην Ουκρανία είναι μόνο ένα μέρος του συνολικού προβλήματος ασφαλείας που έχει διακρίνει η Ρωσία.

«Για τη Ρωσία η Ουκρανία αποτελεί μόνο ένα μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας που επιζητά η Ρωσία» δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Πούτιν απαιτούσε πάντα διπλωματία και διαπραγματεύσεις και ζητούσε ουσιαστικές εγγυήσεις για τη Ρωσική Ομοσπονδία».

“First of all president Putin has always been demanding negotiations and diplomacy. And actually he initiated the issue of security guarantees for the Russian Federation.“ 2/3 #RussiaUkraine #Russia #Ukraine #CNN

