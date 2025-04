Ντάλας: Τρεις τραυματίες σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε λύκειο – Καταζητείται ένας μαθητής

Η αστυνομία του Ντάλας ανταποκρίθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε πυροβολισμούς στο Λύκειο Wilmer-Hutchins, όπου εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα ασφαλείας και οι οικογένειες κλήθηκαν να μείνουν μακριά από την πανεπιστημιούπολη, καθώς οι μαθητές απομακρύνονταν από το κτίριο.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν στις 2:20 μ.μ. τοπική ώρα ότι δεν υπήρχε ενεργή απειλή και ότι η σχολική κοινότητα είχε ασφαλιστεί. Σύμφωνα με πηγές των αρχών επιβολής του νόμου που μίλησαν στο CBS News Texas, ένας μαθητής καταζητείται αφού φέρεται να πυροβόλησε με όπλο μέσα στην πανεπιστημιούπολη του σχολείου.

Μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τραυματίες, η ζωή των οποίων πάντως δεν απειλείται.

Το αστυνομικό τμήμα του Ντάλας δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα αυτές τις λεπτομέρειες. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών στο σχολείο και ότι εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα αρχεία της υπηρεσίας 911, η κλήση έγινε λίγο πριν από τη 1:10 μ.μ. Το σχολείο βρίσκεται στο τετράγωνο 5500 της οδού Λάνγκτον.

