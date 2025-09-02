Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος, Λι Τζε-Μιούνγκ, θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ, θα ταξιδέψει αυτόν τον μήνα στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως έκανε γνωστό την Τρίτη η εκπρόσωπός του, Κανγκ Γιου-τζονγκ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λι δεν θα περιοριστεί μόνο στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, αλλά θα αναλάβει και ενεργό διπλωματικό ρόλο, αφού θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αφορμή τη θητεία της Νότιας Κορέας ως μη μόνιμο μέλος.