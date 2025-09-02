Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος, Λι Τζε-Μιούνγκ, θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Enikos Newsroom

διεθνή

Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος, Λι Τζε-Μιούνγκ, θα συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ, θα ταξιδέψει αυτόν τον μήνα στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως έκανε γνωστό την Τρίτη η εκπρόσωπός του, Κανγκ Γιου-τζονγκ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λι δεν θα περιοριστεί μόνο στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, αλλά θα αναλάβει και ενεργό διπλωματικό ρόλο, αφού θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αφορμή τη θητεία της Νότιας Κορέας ως μη μόνιμο μέλος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέο ευρωπαϊκό δίκτυο για την έρευνα και την καινοτομία στον καρκίνο

Επιστροφή από διακοπές: Πώς να επανέλθετε ομαλά στη ρουτίνα – Τι συμβουλεύει ειδικός για στρες και κίνητρο

Μιχαηλίδου: «Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αντιπαροχή»

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε τη μεσαία τάξη και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»

Νέο εξαιρετικά λεπτό ολογραφικό σύστημα από την Meta και το Stanford φέρνει την επανάσταση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:11 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Ένας νεκρός και ζημιές σε κατοικίες

Μία νέα νυχτερινή αεροπορική επίθεση από ρωσικές δυνάμεις έπληξε την πόλη Μπίλα Τσερκβά στην π...
05:08 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Διεθνής Αμνηστία: Τουλάχιστον 46 εκτελέσεις Δρούζων από την κυβέρνηση της Συρίας

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί με έκθεσή της που δίνει στη δημοσιότητα σ...
04:45 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Λονδίνο: Οργισμένο με το Ισραήλ για τον περιορισμό της βοήθειας στη Γάζα – Αρχίζει η μεταφορά άρρωστων παιδιών στη Βρετανία

Τη βαθιά του ενόχληση για τους περιορισμούς που θέτει το Ισραήλ στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθ...
04:00 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ καταγγέλλει τους δικαστές ότι κάνουν πολιτική

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση λόγω υποθέ...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix